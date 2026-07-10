Секрет шеф-поваров: зачем на самом деле добавляют сахар при жарке рыбы

Зачем добавлять сахар к рыбе при жарке и какой эффект это дает. Сахар помогает получить сочное филе и румяную корочку

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Зачем добавлять сахар при жарке рыбы / Коллаж: Главред, скриншоты

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Зачем добавлять сахар при жарке рыбы

Как получить хрустящую золотистую корочку

Какой ошибки следует избегать

Пожарить рыбу так, чтобы она осталась сочной, не разваливалась и имела аппетитную золотистую корочку, удается не всегда. Часто филе прилипает к сковороде, пересыхает или теряет форму при переворачивании.

Как сообщает УНИАН, профессиональные повара советуют использовать простой кулинарный приём - добавить немного обычного сахара.

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Почему сахар помогает при жарке рыбы

Секрет этого способа заключается в двух естественных процессах, которые происходят под действием высокой температуры.

Карамелизация

При нагревании сахар плавится и образует тонкую карамельную пленку. Именно она придает рыбе равномерную золотисто-коричневую корочку.

Реакция Майяра

Под воздействием тепла белки вступают во взаимодействие с сахарами, образуя характерный аромат и насыщенный вкус жареной рыбы.

Кроме того, корочка помогает удерживать сок внутри филе, поэтому блюдо остается сочным. Небольшое количество сахара также смягчает вкус, уравновешивает соль и может уменьшить легкую горечь.

Видео о том, как жарить речную рыбу, можно посмотреть здесь:

Как правильно жарить рыбу с сахаром

Чтобы получить наилучший результат, стоит соблюдать несколько простых правил.

Хорошо просушите рыбу

Перед приготовлением тщательно промокните филе бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу.

Приготовьте смесь

Смешайте две части соли и одну часть сахара. По желанию можно добавить черный перец, паприку или другие любимые специи.

Равномерно приправьте

Нанесите смесь тонким слоем со всех сторон рыбы. Излишек сахара не нужен - достаточно легкого покрытия.

Выложите рыбу на хорошо разогретую сковороду с маслом.

Важно не использовать слишком сильный огонь. Если температура будет слишком высокой, сахар быстро подгорит и вместо хрустящей корочки образуется горький чёрный налёт.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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