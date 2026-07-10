Секрет шеф-поваров: зачем на самом деле добавляют сахар при жарке рыбы

Читайте в материале:
- Зачем добавлять сахар при жарке рыбы
- Как получить хрустящую золотистую корочку
- Какой ошибки следует избегать
Пожарить рыбу так, чтобы она осталась сочной, не разваливалась и имела аппетитную золотистую корочку, удается не всегда. Часто филе прилипает к сковороде, пересыхает или теряет форму при переворачивании.
Как сообщает УНИАН, профессиональные повара советуют использовать простой кулинарный приём - добавить немного обычного сахара.
Почему сахар помогает при жарке рыбы
Секрет этого способа заключается в двух естественных процессах, которые происходят под действием высокой температуры.
Карамелизация
При нагревании сахар плавится и образует тонкую карамельную пленку. Именно она придает рыбе равномерную золотисто-коричневую корочку.
Реакция Майяра
Под воздействием тепла белки вступают во взаимодействие с сахарами, образуя характерный аромат и насыщенный вкус жареной рыбы.
Кроме того, корочка помогает удерживать сок внутри филе, поэтому блюдо остается сочным. Небольшое количество сахара также смягчает вкус, уравновешивает соль и может уменьшить легкую горечь.
Видео о том, как жарить речную рыбу, можно посмотреть здесь:
Как правильно жарить рыбу с сахаром
Чтобы получить наилучший результат, стоит соблюдать несколько простых правил.
Хорошо просушите рыбу
Перед приготовлением тщательно промокните филе бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу.
Приготовьте смесь
Смешайте две части соли и одну часть сахара. По желанию можно добавить черный перец, паприку или другие любимые специи.
Равномерно приправьте
Нанесите смесь тонким слоем со всех сторон рыбы. Излишек сахара не нужен - достаточно легкого покрытия.
Выложите рыбу на хорошо разогретую сковороду с маслом.
Важно не использовать слишком сильный огонь. Если температура будет слишком высокой, сахар быстро подгорит и вместо хрустящей корочки образуется горький чёрный налёт.
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Об источнике: УНИАН
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