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Заглядывают во дворы: маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов

Константин Пономарев
10 июля 2026, 15:35
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Всемирная известность обернулась испытанием для деревни. Жители жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.
Деревня в Карпатах страдает от наплыва туристов
Деревня в Карпатах страдает от наплыва туристов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему жители готовы отказаться от статуса ЮНЕСКО
  • Что раздражает местных туристах больше всего
  • Как люди пытаются защитить свою частную жизнь

Жители словацкой деревни Влколинец жалуются, что престижный статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО превратил их дом в туристический аттракцион.

Ежегодно сюда приезжают около 100 тысяч человек, хотя постоянно в поселке живут всего 17 жителей. Об этом пишет Le Figaro.

видео дня

Когда в 1993 году словацкую деревню Влколинец включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, это считалось большим успехом. Однако спустя десятилетия многие местные жители признаются, что туристическая популярность принесла не только преимущества, но и серьезные проблемы.

Сегодня небольшой поселок, расположенный в северной части Западных Карпат, ежегодно принимает около 100 тысяч туристов. По словам местных жителей, постоянный поток посетителей лишил их привычной спокойной жизни.

Туристы заглядывают во дворы

Одним из самых громких критиков ситуации стал 68-летний житель Антон Сабуха. Чтобы защитить личное пространство, он установил возле своего дома несколько предупреждающих табличек с надписями "Частная собственность", "Вход запрещен" и "Фотографировать запрещено".

По его словам, многие приезжие воспринимают деревню как музей под открытым небом и не задумываются, что здесь продолжают жить обычные люди.

Туристы заглядывают во дворы
Туристы заглядывают во дворы / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, Сабуха считает, что часть туристических мероприятий мало связана с настоящими традициями Влколинца и лишь создает атмосферу тематического парка.

Некоторые жители готовы отказаться от статуса ЮНЕСКО

Из-за массового туризма идея отказаться от статуса объекта Всемирного наследия уже не считается запретной темой среди части местных жителей. По мнению некоторых из них, именно этот шаг помог бы вернуть деревне спокойствие.

Некоторые жители готовы отказаться от статуса ЮНЕСКО
Некоторые жители готовы отказаться от статуса ЮНЕСКО / Фото: скриншот с Youtube

Другие жители не поддерживают столь радикальное решение, однако соглашаются, что существующая инфраструктура не справляется с количеством гостей.

Главная проблема - нехватка инфраструктуры

По словам представителей местного общественного объединения, поселку не хватает парковочных мест, общественных туалетов и современной подъездной дороги.

Иногда ситуация доходит до того, что туристы вынуждены искать место для туалета прямо возле жилых домов, что вызывает дополнительное недовольство жителей.

Даже туристы признают проблему. Некоторые посетители признаются, что понимают недовольство местных жителей. Так, туристка из Германии Кристина Циальхофштеттер отметила, что не хотела бы ежедневно видеть незнакомых людей возле собственного дома и сада.

Смотрите в видео о том, как выглядит небольшая деревня в горах:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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Об источнике: Le Figaro

Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.

Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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