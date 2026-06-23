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Дом у дороги пережил исчезновение целой деревни: что в нем особенного

Константин Пономарев
23 июня 2026, 18:31
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В деревне, где бульдозеры уничтожили 93 дома, остался один уцелевший коттедж. Его тайна не разгадана даже спустя полвека.
Дом стоит практически в полном одиночестве среди пустырей
Дом стоит практически в полном одиночестве среди пустырей / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

  • Почему власти решили снести почти целую деревню
  • Как одному дому удалось избежать уничтожения
  • Что стало с угрозой загадочной "движущейся горы"

Когда-то в валлийской деревне Троедрхиуфух проживали более 600 человек. На ее территории работали школа, магазин, библиотека, паб и церковь, однако еще в 1930-х годах специалисты начали предупреждать о нестабильности горного склона над поселением.

К середине XX века опасения усилились. Власти пришли к выводу, что возможный оползень представляет серьезную угрозу для жителей, поэтому началось постепенное расселение людей. В последующие десятилетия бульдозеры снесли 93 дома, а сама деревня практически исчезла с карты. Об этом пишет The Sun.

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Загадка последнего уцелевшего дома

Несмотря на масштабный снос, один обычный трехкомнатный дом на Лоуренс-авеню, 2 каким-то образом избежал уничтожения. Почему именно его решили сохранить, до сих пор остается неизвестным.

Рядом с домом сохранилось только старое здание почтового отделения
Рядом с домом сохранилось только старое здание почтового отделения / Фото: SWNS

По словам аукциониста Шона Ропера, причина этого решения так и не была документально объяснена. Более того, опасения, из-за которых уничтожили целое поселение, в итоге не оправдались, ведь гора так и не обрушилась.

Что получит новый владелец

Сегодня дом стоит практически в полном одиночестве среди пустырей, где когда-то находились жилые улицы. Рядом сохранилось только старое здание почтового отделения, напоминающее о жизни исчезнувшего сообщества.

Внутри дома расположены две гостиные, кухня, ванная комната и три спальни
Внутри дома расположены две гостиные, кухня, ванная комната и три спальни / Фото: SWNS

Внутри дома расположены две гостиные, кухня, ванная комната и три спальни. На участке также есть задний двор, сараи и палисадник. Благодаря необычной истории объект рассматривают не только как недвижимость, но и как уникальный памятник ушедшей эпохе.

Ранее Главред писал о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

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Об источнике: The Sun

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