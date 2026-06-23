Дом у дороги пережил исчезновение целой деревни: что в нем особенного

В деревне, где бульдозеры уничтожили 93 дома, остался один уцелевший коттедж. Его тайна не разгадана даже спустя полвека.

https://glavred.info/oddities/dom-u-dorogi-perezhil-ischeznovenie-celoy-derevni-chto-v-nem-osobennogo-10775168.html Ссылка скопирована

Дом стоит практически в полном одиночестве среди пустырей / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Почему власти решили снести почти целую деревню

Как одному дому удалось избежать уничтожения

Что стало с угрозой загадочной "движущейся горы"

Когда-то в валлийской деревне Троедрхиуфух проживали более 600 человек. На ее территории работали школа, магазин, библиотека, паб и церковь, однако еще в 1930-х годах специалисты начали предупреждать о нестабильности горного склона над поселением.

К середине XX века опасения усилились. Власти пришли к выводу, что возможный оползень представляет серьезную угрозу для жителей, поэтому началось постепенное расселение людей. В последующие десятилетия бульдозеры снесли 93 дома, а сама деревня практически исчезла с карты. Об этом пишет The Sun.

видео дня

Загадка последнего уцелевшего дома

Несмотря на масштабный снос, один обычный трехкомнатный дом на Лоуренс-авеню, 2 каким-то образом избежал уничтожения. Почему именно его решили сохранить, до сих пор остается неизвестным.

Рядом с домом сохранилось только старое здание почтового отделения / Фото: SWNS

По словам аукциониста Шона Ропера, причина этого решения так и не была документально объяснена. Более того, опасения, из-за которых уничтожили целое поселение, в итоге не оправдались, ведь гора так и не обрушилась.

Что получит новый владелец

Сегодня дом стоит практически в полном одиночестве среди пустырей, где когда-то находились жилые улицы. Рядом сохранилось только старое здание почтового отделения, напоминающее о жизни исчезнувшего сообщества.

Внутри дома расположены две гостиные, кухня, ванная комната и три спальни / Фото: SWNS

Внутри дома расположены две гостиные, кухня, ванная комната и три спальни. На участке также есть задний двор, сараи и палисадник. Благодаря необычной истории объект рассматривают не только как недвижимость, но и как уникальный памятник ушедшей эпохе.

Ранее Главред писал о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

Читайте также:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред