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Девушка избавилась от старой картины: через годы она появилась вновь

Константин Пономарев
20 июня 2026, 15:18
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Старое полотно, оставшееся от прежних хозяев дома, вернулось спустя годы после того, как его выбросили. Объяснить случившееся пока не удалось.
Женщина выбросила старую картину, но она вернулась
Женщина выбросила старую картину, но она вернулась / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как выброшенная картина снова оказалась в доме спустя годы
  • Что на самом деле изображено на загадочном полотне
  • Что удалось выяснить о происхождении таинственной картины

Женщина утверждает, что много лет назад выбросила старую картину, оставленную прежними владельцами дома, однако недавно обнаружила её снова у себя дома. Объяснить произошедшее она не может до сих пор.

Необычная история, которой поделилась пользовательница популярного форума Reddit, вызвала бурные споры в сети.

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Как картина снова оказалась в доме

По словам автора публикации, она переехала в дом в июле 2018 года. Среди вещей, оставшихся после предыдущих хозяев, была картина с изображением элегантной женщины в розовом платье и с белым зонтиком, прогуливающейся по саду. Новую владелицу произведение не впечатлило, поэтому она решила избавиться от него и выбросила картину.

Однако спустя несколько лет произошло то, что женщина назвала настоящим шоком. Во время очередной уборки она обнаружила ту самую картину у себя дома.

Картина с изображением элегантной женщины в розовом платье
Картина с изображением элегантной женщины в розовом платье / Фото: Reddit

"Я нашла это сегодня у себя дома. Предыдущий владелец оставил ее, когда я переехала сюда в июле 2018 года. Я выбросила ее, но сегодня она снова появилась", - написала она.

Девушка попыталась найти рациональное объяснение случившемуся и попросила помощи у других участников сообщества. Однако ответы оказались весьма неожиданными.

Пользователи спорят: розыгрыш или мистика

Многие комментаторы предположили, что ситуация имеет вполне логичное объяснение. По одной из популярных версий, существует несколько идентичных копий изображения, а женщина могла случайно наткнуться на второй экземпляр.

"Существует два таких экземпляра, или кто-то вас разыгрывает", - написал один из пользователей.

Другие участники обсуждения увидели в истории мистический подтекст. Некоторые даже назвали находку "проклятой картиной" и предположили, что речь может идти о чем-то сверхъестественном.

"Ты ничего не можешь сделать. Тебе конец, если только тебя не благословит священник, но я даже не знаю, сработает ли это", - написал один из участников беседы.

Ранее Главред писал о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

Также сообщалось о том, что "путешественник во времени" утверждает, что показал Землю после Третьей мировой войны. Пустые города и разрушенные здания напугали зрителей.

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Об источнике: Reddit

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