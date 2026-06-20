Девушка избавилась от старой картины: через годы она появилась вновь

Старое полотно, оставшееся от прежних хозяев дома, вернулось спустя годы после того, как его выбросили. Объяснить случившееся пока не удалось.

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Женщина выбросила старую картину, но она вернулась / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как выброшенная картина снова оказалась в доме спустя годы

Что на самом деле изображено на загадочном полотне

Что удалось выяснить о происхождении таинственной картины

Женщина утверждает, что много лет назад выбросила старую картину, оставленную прежними владельцами дома, однако недавно обнаружила её снова у себя дома. Объяснить произошедшее она не может до сих пор.

Необычная история, которой поделилась пользовательница популярного форума Reddit, вызвала бурные споры в сети.

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Как картина снова оказалась в доме

По словам автора публикации, она переехала в дом в июле 2018 года. Среди вещей, оставшихся после предыдущих хозяев, была картина с изображением элегантной женщины в розовом платье и с белым зонтиком, прогуливающейся по саду. Новую владелицу произведение не впечатлило, поэтому она решила избавиться от него и выбросила картину.

Однако спустя несколько лет произошло то, что женщина назвала настоящим шоком. Во время очередной уборки она обнаружила ту самую картину у себя дома.

Картина с изображением элегантной женщины в розовом платье / Фото: Reddit

"Я нашла это сегодня у себя дома. Предыдущий владелец оставил ее, когда я переехала сюда в июле 2018 года. Я выбросила ее, но сегодня она снова появилась", - написала она.

Девушка попыталась найти рациональное объяснение случившемуся и попросила помощи у других участников сообщества. Однако ответы оказались весьма неожиданными.

Пользователи спорят: розыгрыш или мистика

Многие комментаторы предположили, что ситуация имеет вполне логичное объяснение. По одной из популярных версий, существует несколько идентичных копий изображения, а женщина могла случайно наткнуться на второй экземпляр.

"Существует два таких экземпляра, или кто-то вас разыгрывает", - написал один из пользователей.

Другие участники обсуждения увидели в истории мистический подтекст. Некоторые даже назвали находку "проклятой картиной" и предположили, что речь может идти о чем-то сверхъестественном.

"Ты ничего не можешь сделать. Тебе конец, если только тебя не благословит священник, но я даже не знаю, сработает ли это", - написал один из участников беседы.

Ранее Главред писал о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

Также сообщалось о том, что "путешественник во времени" утверждает, что показал Землю после Третьей мировой войны. Пустые города и разрушенные здания напугали зрителей.

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Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

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