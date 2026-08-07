Россия обстреляла легендарный стадион, на котором проходят матчи УПЛ — что известно

Россия нанесла удар по стадиону "Черноморец". В результате удара были повреждены трибуны, крыша и остекление.

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Что известно о последствиях удара по стадиону "Черноморец" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Российские войска нанесли удар по центральной части Одессы

Поврежден стадион "Черноморец" - крыша, трибуны и остекление

В результате вражеской атаки ранения получила 29-летняя женщина

Днём 7 августа российские оккупационные войска нанесли новый удар по Одессе, в результате которого был повреждён один из самых известных футбольных стадионов Украины - "Чорноморец", который является домашней ареной одноимённого футбольного клуба и регулярно принимает матчи украинской Премьер-лиги. Об этом сообщили начальник Одесской МВА Сергей Лысак и начальник Одесской ОВА Олег Кипер

"Враг атаковал Одессу. Пострадала спортивная инфраструктура. Предварительно, есть пострадавшие. Детали выясняем", - сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак. видео дня

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил масштабы разрушений. По его словам, в результате российского удара поврежден футбольный стадион "Черноморец", расположенный в центральной части Одессы. Повреждениям подверглись крыша спортивного сооружения, остекление и трибуны. Также была подтверждена информация о пострадавшем человеке.

После уточнения информации в Одесской областной военной администрации сообщили о характере последствий удара для гражданского населения. По официальным данным, осколочные ранения получила 29-летняя женщина.

В настоящее время пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь, а на месте российского удара продолжают работать спасатели, медики и другие профильные службы, которые документируют последствия атаки и ликвидируют её последствия.

Смотрите видео последствий атаки:

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Перед взрывами в Одессе была объявлена воздушная тревога. Сигнал опасности в Одесском районе прозвучал в 14:28.

В Воздушных силах Украины предупредили об угрозе применения реактивных беспилотников, которые двигались со стороны Черного моря. Уже в 14:52 в Одессе прогремели взрывы, после которых стало известно о повреждении стадиона и гражданской инфраструктуры.

Матч УПЛ перенесли из-за атаки

Последствия российского удара повлияли и на футбольный календарь. Как сообщает FootballHub, именно на 8 августа в Одессе был запланирован матч 2-го тура украинской Премьер-лиги между "Черноморцем" и "Колосом".

Из-за повреждений стадиона и ситуации с безопасностью проведение матча стало невозможным. Организаторы приняли решение перенести встречу на неопределенный срок. Новая дата проведения игры будет объявлена после оценки последствий атаки и состояния спортивной арены.

Россия переходит на новый формат обстрелов - что известно

Россия меняет тактику воздушных атак по Украине, увеличивая использование реактивных беспилотников и одновременно сокращая количество обычных дронов. В Военно-морских силах ВСУ считают, что именно на этот тип вооружения оккупанты сейчас делают основную ставку. Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам военного, изменения касаются прежде всего соотношения различных типов беспилотников во время комбинированных атак. Он считает, что противник стремится усилить давление за счет массового применения новых средств поражения.

"Сейчас они сокращают количество обычных дронов при применении и фактически увеличивают количество реактивных дронов. То есть россияне сейчас сделали ставку в первую очередь на них. Они пытаются, как всегда, взять количеством. Но, надеюсь, что в какой-то момент мы тоже выйдем на паритет", - отметил Плетенчук.

В то же время в ВМС подчеркивают, что главной проблемой для украинской противовоздушной обороны остается другой вид вооружения. Несмотря на появление новых средств атаки, наибольшую опасность по-прежнему представляют баллистические ракеты.

"Основным вызовом остается баллистика. Что касается остальных средств, здесь речь идет о количественном и качественном составе, накопленном опыте. Потому что такого массированного применения реактивных "Шахедов" до этого мы не видели. Они тоже не являются чем-то, что невозможно вообще никак остановить. Есть случаи сбивания и дронов такого типа", - подчеркнул Плетенчук.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о 14 погибших и 22 раненых после массированной атаки на Киевскую область. По оперативным данным, больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе после удара по логистическим центрам. В Броварском районе погибли девять человек, в Бучанском - четверо, еще один человек погиб в Фастовском районе.

Пресс-секретарь Генерального штаба Дмитрий Лиховой опроверг сообщения о якобы поражении Бортницкой станции аэрации в Киеве. Он также подчеркнул необходимость пользоваться официальными источниками и проверять любые сообщения перед их распространением.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил об ударах управляемыми авиабомбами по Сумам в ночь на 6 августа. По его данным, враг сбросил восемь управляемых авиабомб за 8 минут на северную и центральную части города. В результате были повреждены торговый центр и жилые многоэтажки, пострадали 13 человек.

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О личности: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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