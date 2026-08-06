В Кремле придумали новую причину для ударов по Украине — циничное заявление

Кратко:
- Кремль оправдал удары по украинской логистике
- В РФ заявили о якобы нарушении Киевом договоренностей
- Европу обвинили в срыве мирного диалога
В Кремле начали дерзко оправдывать удары по украинской логистике. В частности, там утверждают, что Москва якобы вынуждена это делать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии российским пропагандистским СМИ.
По его словам, Россия якобы вынуждена "военными методами" перерезать украинские логистические пути.
Мирошник добавил, мол, все договоренности с Киевом были "целенаправленно нарушены", а потому Кремль якобы имеет право наносить удары по инфраструктуре.
"Украина нарушает все дипломатические договоренности, поэтому приходится ограничивать ее логистику военными методами", - говорится в заявлении.
Отдельно он высказался и о портах Одессы, нагло обвинив Украину в использовании морских путей для получения военной помощи.
Дипломат также осмелился рассказать о том, что все попытки Кремля наладить диалог о мире в Украине якобы наталкиваются на позицию европейских стран. Мол, именно они стремятся заблокировать возможность достижения договоренностей, в частности, помогая с военным вооружением.
Как часто РФ может атаковать Украину
Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан заявлял, что российская армия в нынешних условиях может проводить несколько масштабных ракетных атак по территории Украины в течение одного месяца.
По его словам, оккупанты регулярно применяют ракетное вооружение, однако распределяют имеющиеся запасы, чтобы сохранить возможность наносить удары в течение длительного времени.
"Там примерно каждые пять-шесть дней используют определенное количество ракет. Или они растягивают их использование. Потому что, например, ночью запустили несколько ракет, а перед этим тоже несколько запускали. А это в итоге уменьшает количество ракет (которые они могут запустить за месяц, – ред.)", – подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 5 августа Россия атаковала столицу и Киевскую область дронами и ракетами. Несмотря на то, что обычно врагу требуется несколько дней на подготовку к новому удару, следующая массированная атака врага может произойти быстрее.
Недавно в ГУР появилась информация о том, что страна-агрессор Россия начала развертывание ракетного подразделения с примерно 120 баллистическими ракетами Северной Кореи на западе страны. Такой шаг позволит РФ усилить ракетные удары по Украине уже в ближайшее время.
Кроме того, в ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.
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О персоне: Геннадий Хазан
Геннадий Хазан - украинский авиатор, предприниматель и общественный деятель, занимающий должность президента Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов ("АОПА Украина"). С началом полномасштабного вторжения он регулярно выступает в украинских СМИ в качестве авиационного и военного эксперта.
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