Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир

Российская крылатая ракета Х-101 взорвалась на территории Польши. Почему ПВО НАТО не сбила воздушную цель, что говорят эксперты и как реагирует мир.

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Падение российской ракеты Х-101 в Польше - все подробности и реакция мира / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно о ракетном ударе по Люблинскому воеводству Польши

Почему польская ПВО не смогла перехватить российскую ракету

Почему Польша не была целью удара и каков план Кремля

Как в НАТО и ЕС отреагировали на нарушение воздушного пространства Польши

В ночь на 30 июля российская крылатая ракета Х-101 пересекла границу Польши во время массированного удара по Украине и взорвалась в поле недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. Польская противовоздушная оборона подняла в небо сразу 4 истребителя F-16, однако цель так и не успели идентифицировать и сбить.

Главред выяснил, что известно о падении ракеты Х-101 в Польше и как мир реагирует на атаку на страну НАТО.

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Что известно о ракетном ударе по Люблинскому воеводству Польши

Издания RMF24 и Wiadomości WP со ссылкой на чиновников и спасательные службы первыми сообщили о тревожной ночи в Люблинском воеводстве. Около 3:50 утра жителей Люблина и большинства уездов региона разбудил громкий звук сирен, включенных по запросу Центра правительственной безопасности из-за возможной воздушной угрозы.

Сигнал звучал примерно 10 минут, а уже после 4:00 тревогу отменили. Утром вблизи Тарнава-Колонии обнаружили десятиметровую воронку от падения неопознанного объекта, и впоследствии стало известно, что воздушное пространство Польши пересекла именно ракета - вероятно, российская Х-101.

Смотрите видео последствий российского ракетного удара по территории Польши:

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Между Тарнавой-Колонией и Токарами (Любельский регион) службы обнаружили на поле воронку и разбросанные элементы неопознанного объекта.



Место находится примерно в 2 км от ближайших построек. Ведутся работы служб. pic.twitter.com/oiic5LpYip - niekrytykrytk (@niekrytykrytk) 30 июля 2026

Как отреагировал украинский МИД

В ночь на 30 июля и.о. главы украинской дипломатии Андрей Сибига оперативно отреагировал на инцидент в соцсети X, подчеркнув масштаб угрозы для всего евроатлантического сообщества. По его словам, пролет ракеты над территорией страны-члена НАТО стал очередным наглядным доказательством того, что вопрос укрепления противовоздушной обороны Украины больше не терпит отлагательств.

"Ночью российская крылатая ракета Х-101 пересекла территорию Польши во время масштабного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО. Это еще одно наглядное подтверждение того, что укрепление противовоздушной обороны Украины является неотложным и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества", - подчеркнул Сибига.

Дипломат отметил, что военный преступник Владимир Путин продолжает вести войну против женщин и детей, а необходимость усиления противоракетной защиты для Украины и Европы является неотложной. Он добавил, что Киев информирует всех партнеров и международные организации о последствиях атаки.

"Вторжение российской ракеты на территорию Польши также служит напоминанием о том, что для наших двух стран нет ничего более срочного, чем противодействие нашему общему, извечному врагу, который представляет прямую угрозу для обеих наших стран. Все остальные разногласия должны быть отложены на время этой жестокой войны. Нашим ключевым приоритетом должна быть наша общая безопасность", - подчеркнул дипломат.

Почему польская ПВО не смогла перехватить российскую ракету

Аналитики профильного военного издания обратили внимание, что на этот раз Россия изменила характер воздушной атаки. Если во время предыдущих массированных ударов основной акцент делался на Киеве с применением баллистических и гиперзвуковых ракет, то нынешний удар охватил значительно более обширную территорию, включая западные области Украины. Именно это создало новые вызовы для систем раннего предупреждения Польши.

"Около 03:40 по местному времени в воздушном пространстве Польши был обнаружен неизвестный объект, двигавшийся на запад", - отметили аналитики Defense Express.​

Анализ движения российских ракет / Фото: wiadomosci.wp.pl

По их данным, польские Военно-воздушные силы оперативно подняли в воздух истребитель F-16 для перехвата цели. Однако уже через шесть минут объект исчез с радаров, а впоследствии военный вертолёт обнаружил место его падения вблизи Тарнавы-Колонии. На месте образовалась примерно десятиметровая воронка, при этом ближайшие жилые дома находились менее чем в двух километрах.

Воронка, образовавшаяся в результате взрыва российской ракеты / Скриншот

В Defense Express отмечают, что неофициальные системы мониторинга воздушных целей ещё во время полёта ракеты фиксировали её выход из района Владимира Волынской области в направлении польской границы. Именно поэтому аналитики считают почти очевидным, что речь идет о крылатой ракете Х-101, запущенной со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС или Ту-160.

"Возможная проблема заключалась не в отсутствии сил, а в самой цепочке принятия решений и правилах применения оружия, когда перед открытием огня необходимо провести визуальную идентификацию цели и получить соответствующее разрешение", - отмечают эксперты.

Аналитики также обратили внимание на то, что ракета преодолела почти сто километров по территории Польши без какого-либо огневого поражения. При этом на её маршруте расположены крупные польские города Хелм, Замость и Люблин, а неподалеку от места падения находится Сталева Воля - один из ключевых центров польской оборонной промышленности, где производят бронетехнику.

Самолеты Ту, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

В Польше жалуются на "тяжелую ночь для ПВО" из-за одной российской ракеты

После ночного инцидента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что для польской системы противовоздушной обороны это была одна из самых напряженных операций за последнее время. По его словам, все силы, ответственные за мониторинг воздушной обстановки, работали в режиме максимальной готовности, поскольку еще до начала массированной российской атаки было понятно, что ситуация может представлять опасность не только для Украины, но и для территории Польши.

"Чрезвычайно тяжелая ночь для нашей противовоздушной обороны, систем наблюдения и обнаружения угроз. Благодарю генерала Новака и Оперативное командование Вооруженных сил Польши, всех, кто сегодня координировал, наблюдал, анализировал и реагировал на события над Украиной и в нашем воздушном пространстве", - написал в соцсети X Владислав Косиняк-Камыш.

Министр пояснил, что информация обо всех воздушных целях оперативно поступала в военное командование, правительство и высшее политическое руководство государства. Координация между военными, пограничными службами, авиацией и правительственными структурами осуществлялась непрерывно, а решения принимались в режиме реального времени. Одновременно на месте падения неизвестного объекта приступили к работе специалисты, которым поручено провести комплексную экспертизу обломков.

"В настоящее время ведется выяснение, какой именно объект упал в окрестностях населенного пункта Тарнава-Колония", - добавил министр.

По словам Косиняка-Камиша, окончательные выводы относительно типа ракеты должны основываться исключительно на результатах официального расследования. Именно поэтому польские власти призвали не делать преждевременных выводов до завершения экспертной оценки всех найденных элементов.

Как премьер Польши Дональд Туск прокомментировал падение ракеты в Люблинском воеводстве

Наиболее полную картину событий изложил премьер-министр Дональд Туск, который признал факт нарушения воздушного пространства страны и назвал инцидент серьезным, хотя и подчеркнул отсутствие жертв. Он рассказал, что польские пилоты действовали быстро, а военные были готовы уничтожить цель, если бы она продолжила полет вглубь территории. Слова Туска цитирует Clash Report.

"Во время массированных атак России на Украину произошло нарушение польского воздушного пространства. Мы имеем дело с серьезным инцидентом. К счастью, нет никаких сообщений о потерях или жертвах. Первые сведения однозначно свидетельствуют, что соответствующие службы, прежде всего военные и наши пилоты, действовали очень быстро и оперативно", - сказал он.

Туск также уточнил данные о типе боеприпаса и количестве объектов, попавших в польское воздушное пространство, хотя и призвал дождаться официальных выводов расследования.

"Информация однозначна. Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет. Все указывает на то, что мы имеем дело с российской ракетой Х-101, но не будем опережать результаты детального исследования", - сказал он.

Х-101 / Инфографика: Главред

Польша не была целью удара, но безопасность страны напрямую зависит от Украины

Премьер сообщил, что вместе с Косиняком-Камишем и министром внутренних дел Марцином Кервинским отправился в Люблинскую область, где была созвана координационная группа. По его словам, нет оснований полагать, что целью была именно Польша, однако два объекта все же нарушили границу страны.

В то же время он признал, что российские удары по Украине все чаще создают угрозу для стран НАТО, а потому вопрос помощи Киеву напрямую связан с безопасностью самих союзников.

"Украинские истребители вплоть до самой границы с Польшей отслеживали и пытались сбивать те ракеты, которые направлялись в сторону польской границы. Нет никаких оснований полагать, что целью была Польша, но один из этих объектов, несомненно, нарушил наше воздушное пространство", - отметил Дональд Туск.

Он сообщил, что во время недавней встречи с президентом Владимиром Зеленским стороны подробно обсудили ситуацию с защитой воздушного пространства. По словам премьера, Польша и Украина готовы расширять сотрудничество в области обеспечения безопасности воздушного пространства и координировать действия с другими союзниками.

Туск также подчеркнул, что эффективность украинской противовоздушной обороны напрямую влияет на безопасность польских граждан. Именно поэтому он в очередной раз призвал партнеров не сокращать военную помощь Киеву и быстрее принимать решения о новых системах ПВО.

"Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чём они постоянно просят, то, возможно, эта ракета не попала бы в Польшу. Наша цель - чтобы Украина не проиграла эту войну. После моего разговора с Зеленским ситуация достаточно очевидна. Ближайшие 100 дней могут решить судьбу этой войны, и шансы - 50 на 50", - заявил Туск.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Какой сигнал передала Украина Польше после ракетного инцидента

После подтверждения факта падения российской ракеты на территории Польши и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с польским коллегой Радославом Сикорским.

"Я высоко оценил реакцию польского правительства и заверил Радека в полной солидарности Украины с Польшей. Мы готовы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента", - написал Сибига в X.

Стороны договорились, что укрепление воздушного щита Украины должно стать неотложным приоритетом для всего евроатлантического сообщества, а дипломат предложил возобновить переговоры о защите неба с участием партнеров.

"...настало время сосредоточиться на противодействии острым угрозам в настоящем, а не на дебатах о прошлом, которые раскалывают единство", - призвал он.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег от распространения кремлевских нарративов и напомнил о происхождении ракеты, упавшей на территории его страны.

"Чтобы опередить дезинформацию Путина, пожалуйста, прочтите: ракеты Х-101 используются исключительно российской стратегической авиацией", - написал в X топ-дипломат Польши.

Как жители Тарговиска описали момент взрыва ракеты

Пока официальные лица обменивались заявлениями, самые яркие свидетельства о самом моменте удара дали простые жители приграничного региона. Полиция Люблина подтвердила, что между деревнями Тарнава-Колония и Токары обнаружили воронку и разбросанные элементы неопознанного объекта, а территорию оцепили правоохранители.

В интервью сайту Lublin112 жители рассказали, что услышали мощный звук, от которого задрожали окна в их домах.

"За всю нашу жизнь мы никогда не слышали ничего подобного. Окна чуть ли не вылетели", - сказал один из жителей Тарговиска.

Смотрите видео момента взрыва российской ракеты на территории Польши:

Как НАТО отреагировало на нарушение воздушного пространства Польши

Вслед за заявлениями польского премьера свою официальную позицию обнародовал и Альянс, подтвердив, что отреагировал на инцидент собственными силами еще до завершения расследования. Во время атаки на Украину ракета залетела в соседнюю Польшу, а на территории страны в воздух поднялись два истребителя НАТО. В настоящее время Альянс поддерживает тесный контакт с польскими властями по поводу нарушения воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SHAPE) Мартин О'Доннелл, пишет Wiadomości WP.

"В ответ на российскую ракету, тип которой пока остается неизвестным, нарушившую воздушное пространство Польши и впоследствии упавшую на польской территории - это одна из многих ракет, выпущенных Россией по Украине прошлой ночью - НАТО и Польша задействовали свои средства противовоздушной и наземной обороны", - подчеркнул он.

По словам О'Доннелла, помимо двух истребителей, к реагированию были привлечены самолёт-заправщик Airbus A330 многоцелевой транспортной группы, самолёт раннего воздушного радиолокационного наблюдения Saab 340 и вертолёт Ми-24. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Г. Гринкевич добавил, что Альянс будет и впредь принимать все необходимые меры для защиты территории НАТО.

Как отреагировали лидеры Европейского союза на нарушение воздушного пространства Польши

Президент Европейского совета Антониу Кошта одним из первых отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши. Он подчеркнул, что массированный удар России по Украине в очередной раз продемонстрировал: последствия этой войны давно выходят за пределы украинской территории. Именно поэтому Европейский Союз продолжает наращивать поддержку украинской противовоздушной обороны.

"Во время атаки было нарушено и воздушное пространство Польши, что еще раз подчеркивает угрозу безопасности Европы в целом", - заявил Антониу Кошта.

Президент Европейского совета выразил соболезнования жертвам российских ударов по Украине и подтвердил полную солидарность с Киевом и Варшавой. Он подчеркнул, что ЕС продолжит инвестировать в укрепление украинской противоракетной и противодроновой обороны, ведь именно это является одним из ключевых элементов безопасности всего европейского континента.

"Европейский Союз выражает полную солидарность с украинскими и польскими властями. Мы наращиваем поддержку для укрепления противовоздушной обороны Украины. Европа продолжит оставаться единой перед лицом этой агрессии", - подчеркнул Кошта.

Впоследствии председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что нынешний инцидент нельзя рассматривать как единичный случай. По её словам, массированные удары России уже неоднократно создавали угрозу для государств Европейского Союза, поэтому Брюссель продолжает работать над созданием новой архитектуры европейской безопасности.

"Еще одно недопустимое нарушение воздушного пространства ЕС, вызванное последними ударами России по Украине - на этот раз над Польшей", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Евросоюз параллельно развивает систему безопасности на суше, море и в воздухе, а также продолжает поддерживать Украину как ключевой элемент общеевропейской обороны.

"Европа должна быть способна эффективно защищать свое воздушное пространство и поддерживать Украину перед лицом российской агрессии", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

Что заявили президенты Эстонии и Франции о российском нападении на Польшу

Европейскую солидарность поддержали и лидеры отдельных стран-членов, среди которых особенно резко высказался президент Эстонии Алар Карис, подчеркнув давнюю угрозу со стороны Кремля не только для Украины, но и для всего континента. Глава эстонского государства призвал к усилению поддержки обеих пострадавших стран.

"Война России продолжает угрожать жизни далеко за пределами Украины. Мы поддерживаем Польшу и Украину", - подчеркнул Карис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна пошел дальше, требуя от европейских партнеров более решительных шагов против Кремля и предупреждая об опасности промедления с санкционным давлением.

"Россия должна столкнуться со все более сильной политической, экономической и дипломатической изоляцией, пока она не прекратит свою войну, не выведет войска из Украины и не понесет полную ответственность", - заявил глава МИД Эстонии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отреагировал на удары по украинским городам и нарушение польского воздушного пространства, пообещав неизменную поддержку Франции обоим союзникам.

"Франция с величайшей решимостью осуждает российские удары, приведшие к гибели мирных жителей в Украине, а также нарушение воздушного пространства Польши. Наша поддержка Украины и наших союзников не ослабнет, Владимир Зеленский, Дональд Туск. От этого зависит наша общая безопасность", - написал Макрон.

Кто виноват в том, что ракета залетела в Польшу

Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что ответственность за проникновение российской ракеты вглубь польской территории лежит прежде всего на польской системе противовоздушной обороны. По его словам, если на территории Польши упала именно Х-101, это означает, что её не смогли перехватить уже после вхождения в воздушное пространство страны НАТО.

"Если ракета, вероятно, Х-101, упала на польской территории, то ее пропустила польская ПВО. При чем здесь мы?", - сказал Валерий Романенко в комментарии УНИАН.

Эксперт напомнил, что Украина уже давно предлагала Польше рассмотреть возможность создания примерно 30-километровой зоны у государственной границы, в пределах которой польские системы ПВО могли бы перехватывать российские ракеты еще над украинской территорией. По его мнению, такая схема позволила бы значительно снизить риски для польских населенных пунктов и стратегических объектов.

Романенко отметил, что Варшава тогда не поддержала эту инициативу. Теперь же, по его словам, Польша вынуждена готовиться к перехвату российских ракет уже над собственной территорией, что существенно повышает уровень опасности для гражданского населения.

"Мы предлагали им разместить у границы ЗРК и сбивать ракеты над украинской территорией. Но они не захотели, поэтому теперь придется сбивать ракеты и "Шахеды" уже над своей территорией. Хорошо, что они падают в полях, но ракета может залететь и в город и попасть прямо в дом", - подчеркнул эксперт.

Какова истинная цель удара по Польше

Военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что атака ракеты Х-101 на территорию Польши не была случайностью. Он обратил внимание на характеристики этой крылатой ракеты, которая оснащена современной системой навигации и способна достаточно точно следовать запрограммированному маршруту. Именно поэтому, по его мнению, версию о случайном отклонении от курса нельзя считать единственной.

"Я считаю, что Путин специально сделал пробный шаг в сторону Польши и еще раз доказал, что ПВО НАТО на сегодняшний день не находится в состоянии боевого дежурства и не обеспечивает безопасность воздушного пространства стран НАТО. Это такая красивая плевка в сторону НАТО со стороны России", - заявил Олег Жданов.

Эксперт подчеркнул, что Украина не может нести ответственность за дальнейший полет ракеты после ее выхода из украинского воздушного пространства. Он отметил, что даже украинская система ПВО не способна гарантировать стопроцентный перехват всех воздушных целей, особенно во время массированных комбинированных атак. В то же время инцидент, по его мнению, должен стать серьезным уроком для союзников по НАТО, которые должны либо активнее перехватывать российские ракеты самостоятельно, либо обеспечить Украину значительно большим количеством современных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Жданов также обратил внимание на возможные причины, по которым польская противовоздушная оборона не открыла огонь. По его мнению, проблема может заключаться как в конфигурации размещения комплексов ПВО, так и в процедуре принятия решения о применении оружия. Он пояснил, что после пересечения государственной границы ракета уже становилась законной целью, однако, вероятно, польская сторона действовала слишком осторожно из-за опасений возможной эскалации.

"Как только ракета входит в воздушное пространство Польши, она становится законной целью. Но, видимо, Польша так и не преодолела страх перед Россией и просто испугалась. Если сейчас Польша начнет доказывать, что виновата Украина, это будет лишь попыткой переложить ответственность", - заявил военный эксперт.

Жданов также отметил, что для эффективного подавления таких целей необходима гораздо более плотная сеть средств ПВО и РЭБ как в Украине, так и в приграничных районах стран НАТО. По его мнению, нынешний инцидент лишь подтвердил, что вопрос укрепления противовоздушной обороны больше не может рассматриваться исключительно как украинская проблема, ведь российские ракеты всё чаще создают непосредственную угрозу для всей европейской системы безопасности.

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Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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