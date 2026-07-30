Медовый Спас 2026: что обязательно освящают в церкви на Маковея

Читайте в материале:
- Когда отмечают Медовый Спас в 2026 году
- Что нужно положить в корзину для освящения на Маковея
- Что нельзя приносить в церковь в этот день
1 августа православные христиане отмечают Медовый Спас, или Маковей. Это первый из трёх Спасов, открывающий серию августовских праздников. Его главный смысл - благодарность Богу за урожай и благословение на будущий год. В этот день верующие идут в храмы с корзинами, наполненными дарами лета, чтобы освятить их и принести домой в знак Божьей благодати.
Главред расскажет, что можно положить в корзину на Маковий, а что лучше не брать с собой.
Мед
Самым важным продуктом в корзине является мед нового сбора. Именно он дал название празднику. Освященный мед считается благословенным: им угощают семью, добавляют в блюда и напитки, а также хранят как символ достатка.
Мак
Вторым обязательным элементом является мак. Он напоминает о мучениках Маккавеях, которых в этот день чтит Церковь, а также символизирует защиту дома и благополучие. Освященный мак часто хранят дома в течение года, веря, что он оберегает семью от бед.
"Маковийчик" - букет из трав и цветов
Особое место занимает праздничный букет, который составляют из полевых и лекарственных растений. В него могут входить бархатцы, мята, тимьян, душица, календула, васильки, колоски пшеницы или ржи, подсолнечник и головки мака. Каждое растение имеет своё значение: полынь считается оберегом от болезней, василек символизирует мир, подсолнечник - небесный свет, а головки мака - память о мучениках. После освящения "маковичку" ставят дома возле икон и хранят до следующего года.
Фрукты и выпечка
В корзину добавляют плоды нового урожая - яблоки, груши, сливы. В некоторых семьях несут также домашнюю выпечку: медовые пряники, пироги с маком или хлеб. Освященными дарами принято делиться с близкими и соседями.
Что не стоит приносить
Освящение касается только плодов земли и продуктов, символизирующих благодарность. Поэтому не следует класть в корзину крепкие алкогольные напитки - разрешается только кагор. Под запретом также мясо и колбасы, ведь именно с этого дня начинается Успенский пост. Не стоит приносить деньги или другие материальные ценности, ведь они не имеют отношения к духовному смыслу праздника.
Смотрите видео о том, что кладут в корзину для освящения на Маковия:
@garrison_cathedra Что кладут в корзину для освящения на Маковия? На Медовый Спас освящают воду, мед нового урожая, мак и ароматные букеты из трав - маковийчики. Смотрите видео и узнайте, почему именно так и откуда взялись эти древние традиции. Первого августа богослужение в праздник Маковия состоится в 8:00 утра в Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе. Приглашаем прийти и принять участие в освящении корзин, которое состоится в 9:30! #ПЦУ#Духовность#Молитва#Церковь#Вера#Свято-МихайловскийСобор#Черкассы♬ оригинальный звук - garrison_cathedral
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