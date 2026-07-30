Медовый Спас 2026: что обязательно освящают в церкви на Маковея

Главными символами праздника остаются мёд, мак и праздничный букет из ароматных трав и цветов.

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Что освящают в церкви на Маковея / Коллаж: Главред, фото: скриншот, parlament.ua

Читайте в материале:

Когда отмечают Медовый Спас в 2026 году

Что нужно положить в корзину для освящения на Маковея

Что нельзя приносить в церковь в этот день

1 августа православные христиане отмечают Медовый Спас, или Маковей. Это первый из трёх Спасов, открывающий серию августовских праздников. Его главный смысл - благодарность Богу за урожай и благословение на будущий год. В этот день верующие идут в храмы с корзинами, наполненными дарами лета, чтобы освятить их и принести домой в знак Божьей благодати.

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Главред расскажет, что можно положить в корзину на Маковий, а что лучше не брать с собой.

Мед

Самым важным продуктом в корзине является мед нового сбора. Именно он дал название празднику. Освященный мед считается благословенным: им угощают семью, добавляют в блюда и напитки, а также хранят как символ достатка.

Мак

Вторым обязательным элементом является мак. Он напоминает о мучениках Маккавеях, которых в этот день чтит Церковь, а также символизирует защиту дома и благополучие. Освященный мак часто хранят дома в течение года, веря, что он оберегает семью от бед.

"Маковийчик" - букет из трав и цветов

Особое место занимает праздничный букет, который составляют из полевых и лекарственных растений. В него могут входить бархатцы, мята, тимьян, душица, календула, васильки, колоски пшеницы или ржи, подсолнечник и головки мака. Каждое растение имеет своё значение: полынь считается оберегом от болезней, василек символизирует мир, подсолнечник - небесный свет, а головки мака - память о мучениках. После освящения "маковичку" ставят дома возле икон и хранят до следующего года.

Фрукты и выпечка

В корзину добавляют плоды нового урожая - яблоки, груши, сливы. В некоторых семьях несут также домашнюю выпечку: медовые пряники, пироги с маком или хлеб. Освященными дарами принято делиться с близкими и соседями.

Что не стоит приносить

Освящение касается только плодов земли и продуктов, символизирующих благодарность. Поэтому не следует класть в корзину крепкие алкогольные напитки - разрешается только кагор. Под запретом также мясо и колбасы, ведь именно с этого дня начинается Успенский пост. Не стоит приносить деньги или другие материальные ценности, ведь они не имеют отношения к духовному смыслу праздника.

Смотрите видео о том, что кладут в корзину для освящения на Маковия:

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