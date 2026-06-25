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Православный календарь на июль 2026: важные праздники и памятные дни

Константин Пономарев
25 июня 2026, 13:08
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Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в июле 2026 года.
Православный календарь на июль 2026
Православный календарь на июль 2026 / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие самые важные православные праздники приходятся на второй месяц лета
  • Когда в июле отмечают день памяти княгини Ольги и князя Владимира
  • Полный церковный календарь на июль 2026 года

В июле 2026 года православных верующих ждут десятки важных церковных праздников. В этом месяце чтят память равноапостольной княгини Ольги, князя Владимира Великого, пророка Илии, Марии Магдалины, святых Бориса и Глеба, а также многих мучеников и преподобных.

Главред рассказывает, какие церковные праздники приходятся на июль 2026 года по новому календарю, когда отмечают самые важные памятные даты и какие дни имеют особое значение для православных христиан.

видео дня

После перехода большинства православных общин Украины на новый юлианский календарь непереходные церковные праздники отмечают на 13 дней раньше, чем по старому стилю. При этом часть верующих продолжает придерживаться юлианского календаря, поэтому даты некоторых праздников могут отличаться.

Главные церковные праздники июля 2026 года

В июле православный календарь включает несколько наиболее значимых праздников. Уже 2 июля верующие отмечают Уложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Через несколько дней, 5 июля, чтят Матерь Божью Неустанной Помощи.

Особое место в календаре занимает 11 июля - день памяти блаженной княгини Ольги, одной из первых правительниц Киевской Руси, принявших христианство. А 15 июля православные вспоминают святого равноапостольного князя Владимира Великого, крестителя Руси.

Главные церковные праздники июля 2026 года
Главные церковные праздники июля 2026 года / Фото: скриншот с Youtube

Во второй половине месяца, 24 июля, чтят память святых мучеников Бориса и Глеба - первых канонизированных святых на Руси. Завершает перечень важных дат 25 июля - Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь на июль 2026 года по дням

1 июля - святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна.

2 июля - Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне.

3 июля - святого мученика Якинта.

4 июля - святого Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы, матери святого Симеона Дивногорца.

5 июля - Матери Божьей Неустанной Помощи; преподобного Афанасия Атонского.

6 июля - преподобного Сысоя Великого.

7 июля - преподобного Фомы, что в Малее, и Акакия, о котором упоминает "Лествица".

8 июля - святого великомученика Прокопия.

9 июля - святого великомученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

Церковный календарь на июль 2026 года
Церковный календарь на июль 2026 года / Фото: скриншот с Youtube

10 июля - преподобного Антония Печерского, Киевского; 45 мучеников Никопольских; мучеников Франциска, Мутия, Рафаила и других.

11 июля - Переставление блаженной Ольги, княгини Киевской; святой мученицы Евфимии.

12 июля - святых мучеников Прокла и Иллария; преподобного Михаила Малеина.

13 июля - Собор архангела Гавриила; преподобного Стефана Савваита; святого Юлиана.

14 июля - святого апостола Акилы.

15 июля - святого равноапостольного великого князя Владимира; святых мучеников Кирика и Иулитты.

16 июля - святого священномученика Антиногена и десяти его учеников.

17 июля - святой великомученицы Марины; блаженного священномученика Павла Гойдича.

18 июля - мучеников Якинта и Эмилиана; блаженного священномученика Тарсикия Мацькива.

19 июля - святых Отцов шести Вселенских Соборов; преподобной Макрины.

Церковный календарь на июль 2026 года
Церковный календарь на июль 2026 года / Фото: скриншот с Youtube

20 июля - святого пророка Илии.

21 июля - преподобного Симеона, Христа ради юродивого; святого пророка Иезекииля.

22 июля - святой равноапостольной Марии Магдалины; перенесение мощей священномученика Фоки.

23 июля - мучеников Трофима, Теофила и других; блаженного священномученика Василия Гопко.

24 июля - святых мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины; преподобного Шарбеля.

25 июля - Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых Олимпиады и Евпраксии.

26 июля - священномученика Ермолая и пострадавших вместе с ним; преподобномученицы Параскевы.

27 июля - великомученика и целителя Пантелеймона; святого Климента Охридского.

28 июля - святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

29 июля - святого мученика Калиника.

30 июля - святых апостолов Силы, Силуана и их сподвижников.

31 июля - Предпразднство происхождения Честного и Животворящего Креста Господня; святого праведного Евдокима.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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