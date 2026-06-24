Почему 25 июня нельзя работать в огороде и саду: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 25 июня
- Что можно делать 25 июня
- Что нельзя делать 25 июня
В среду, 25 июня, православные верующие чтят память святой преподобномученицы Февронии, которая стала символом стойкости веры, смирения и духовной силы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 25 июня
Согласно церковному преданию, Феврония жила в женской обители, где приняла монашеский постриг и посвятила свою жизнь служению Богу. Она отличалась кротостью, трудолюбием и строгим соблюдением монашеских правил, подавая пример другим сестрам.
Святая сознательно отказывалась от любых послаблений и привилегий, выбирая для себя самый строгий путь. Благодаря глубокой вере и мудрости она пользовалась большим уважением среди христиан и вдохновляла окружающих сохранять преданность своим убеждениям даже в самые тяжелые времена.
Во время гонений на христиан Февронию арестовали и потребовали отречься от веры. Несмотря на угрозы и жестокие пытки, она осталась непоколебимой и не отказалась от своих духовных принципов.
Церковные предания рассказывают, что святая переносила страдания с молитвой и внутренним спокойствием. Впоследствии она приняла мученическую смерть и была причислена к лику святых как пример мужества, верности Христу и несокрушимой силы духа.
В народных традициях этот день считается благоприятным для совместного труда и укрепления семейных отношений.
Приметы 25 июня
- Если 25 июня ясная и тихая погода, лето будет теплым и урожайным.
- Обильная роса утром - к хорошей погоде в ближайшие дни.
- Если вечером много комаров и мошек - ждите жаркий и влажный период.
Что нельзя делать 25 июня
Не поощряли в этот день тяжелую работу на огороде или в саду - считалось, что труд не даст желаемого результата, будто земля "не отблагодарит". Также избегали шитья и рукоделия, потому что верили: можно символически "зашить" собственное счастье или судьбу.
Что можно делать 25 июня
Считалось, что именно в этот день супругам следует обязательно взяться за общее дело - будь то домашние заботы или труд во дворе. Такое единство по поверьям укрепляет брак, приносит в дом покой, взаимопонимание и долгую любовь.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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