Пострадали дети, самому младшему всего три месяца: РФ цинично атаковала Павлоград

В городе есть разрушения, число пострадавших растет.

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В результате вражеской атаки в городе наблюдаются перебои с электроснабжением / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/dnipropetrovskaODA

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Россия обстреляла Павлоград

В городе поврежден частный дом

В результате атаки пострадали дети

Страна-агрессор Россия вечером 8 августа атаковала Павлоград в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его данным, враг атаковал центр города. Загорелись частный дом и автомобиль. По состоянию на 21:52 известно о 9 раненых, среди них четверо детей в возрасте до 6 лет.

видео дня

"Девочки трех месяцев и трех лет, а также мальчики 5 и 6 лет (раненые - Главред). Им оказали необходимую медицинскую помощь", - отметил Ганжа.

Среди раненых также 50-летний мужчина, 57-летняя женщина и 58-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии. Медики госпитализировали их в больницу.

В Павлоградском горисполкоме добавили, что в результате вражеских обстрелов в некоторых районах Павлограда в настоящее время отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео последствий удара по Павлограду:

Когда возможен новый массированный удар РФ

Главред писал, что, по данным мониторинговых каналов, Россия может нанести новый комбинированный удар по Украине в ночь на 9 августа. Вероятными целями атаки могут стать сразу несколько городов Киевской области и Житомир.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Особый риск связывают с районами Киевской области, над которыми в течение дня активно пролетали ударные беспилотники. По данным мониторов, наиболее опасным периодом может стать время после полуночи - до 03:00.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 7 августа Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке.

Накануне стало известно, что армия России получила указание усилить дронный террор в Херсонской области. В частности, дронные атаки по автомобилям в регионе будут усилены.

Ранее стало известно, что в Кремле начали нагло оправдывать удары по украинской логистике. В частности, там утверждают, что Москва якобы делает это вынужденно.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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