В Кировоградской области во время боевого задания разбился вертолет: что известно

О чем идет речь в материале:
- В Кировоградской области погиб авиатехник ВСУ
- Трагедия произошла в результате падения вертолета во время боевого задания
- Военно-воздушные силы не сообщили об обстоятельствах инцидента
В Кировоградской области во время выполнения боевого полётного задания разбился вертолёт, в результате чего погиб 28-летний старший лейтенант ВСУ Ярослав Демчевский. Военнослужащий был бортовым авиационным техником вертолетного звена вертолетной эскадрильи. Об этом сообщил Смелянский городской совет в связи с организацией церемонии прощания с погибшим военнослужащим.
По данным горсовета, трагедия произошла 31 июля 2026 года.
"Ярослав Демчевский погиб при выполнении боевой полётной задачи по рассредоточению авиационной техники в результате падения вертолёта. Он до последнего защищал украинское небо", - сообщили в Смелянском городском совете.
В то же время официальных данных о технических или иных причинах аварии пока нет. Министерство обороны Украины и Воздушные силы ВСУ не сообщали подробностей об обстоятельствах крушения.
Погибшему военному было 28 лет. У него остались родители, жена, дочь, брат, родные, близкие, друзья и побратимы.
Прощание с Ярославом Демчевским запланировано на 8 августа в Свято-Николаевском приходе Черкасской епархии Православной церкви Украины. Военнослужащего похоронят на Гречковском кладбище.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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