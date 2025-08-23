Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

Что известно:
- Погибший был заместителем командира эскадрильи
- Бондарь успешно выполнял боевые задачи: сбивал вражеские воздушные цели
В ночь на 23 августа при возвращении с боевого задания трагически погиб пилот МиГ-29 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" майор Сергей Бондарь.
Как сообщила бригада на своей официальной странице в Facebook, погибший заместитель командира эскадрильи выполнял боевую задачу на истребителе МиГ-29. После выполнения миссии самолёт потерпел крушение, в результате чего пилот погиб.
Что известно о погибшем летчике ВСУ
Майор Бондарь родился в 1979 году в Кропивницком, где жил с женой, сыном и дочерью. В 2000 году он окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил Украины и посвятил свою жизнь авиации. В мирное время преподавал в Национальном авиационном университете.
С началом полномасштабного вторжения России он вернулся на службу в ряды 40-й бригады, где вновь освоил полёты на учебных истребителях Л-39 и МиГ-29. В ходе службы Бондарь успешно выполнял боевые задачи: сбивал вражеские воздушные цели и наносил удары по позициям российских оккупантов.
В Воздушных силах вспоминают его как опытного и уравновешенного лётчика, человека с добрым сердцем, чувством юмора и преданностью своему делу. Выражаются искренние соболезнования его родным, близким и побратимам.
Гибель военных пилотов: что говорят в ВСУ
Пилот истребителя F-16 Максим Устименко уничтожил семь вражеских беспилотников "Шахед" во время массированной российской атаки. Обстоятельства, при которых был повреждён самолёт и погиб сам лётчик, в настоящее время выясняются — расследование продолжается. Об этом заявил бригадный генерал Олег Захарчук, заместитель командующего воздушного командования "Запад".
По словам Захарчука, для отражения той атаки были задействованы все доступные средства ПВО — начиная с зенитно-ракетных систем и заканчивая боевыми вертолетами и истребителями F-16.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 23 августа, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Трагедия произошла тогда, когда самолет уже заходил на посадку после выполнения боевого задания.
Ранее в Сети опубликовали снимок летчика1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.
Как сообщал Главред, украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
