Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

Сергей Бондарь успешно выполнял боевые задачи: сбивал вражеские воздушные цели и наносил удары по позициям российских оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/krushenie-istrebitelya-mig-29-v-vsu-raskryli-detali-gibeli-prizraka-kieva-10692032.html Ссылка скопирована

Погиб пилот Сергей Бондарь / Коллаж: Главред, фото: 40 БТА

Что известно:

Погибший был заместителем командира эскадрильи

Бондарь успешно выполнял боевые задачи: сбивал вражеские воздушные цели

В ночь на 23 августа при возвращении с боевого задания трагически погиб пилот МиГ-29 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" майор Сергей Бондарь.

Как сообщила бригада на своей официальной странице в Facebook, погибший заместитель командира эскадрильи выполнял боевую задачу на истребителе МиГ-29. После выполнения миссии самолёт потерпел крушение, в результате чего пилот погиб.

видео дня

Что известно о погибшем летчике ВСУ

Майор Бондарь родился в 1979 году в Кропивницком, где жил с женой, сыном и дочерью. В 2000 году он окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил Украины и посвятил свою жизнь авиации. В мирное время преподавал в Национальном авиационном университете.

/ 40 БТА

С началом полномасштабного вторжения России он вернулся на службу в ряды 40-й бригады, где вновь освоил полёты на учебных истребителях Л-39 и МиГ-29. В ходе службы Бондарь успешно выполнял боевые задачи: сбивал вражеские воздушные цели и наносил удары по позициям российских оккупантов.

В Воздушных силах вспоминают его как опытного и уравновешенного лётчика, человека с добрым сердцем, чувством юмора и преданностью своему делу. Выражаются искренние соболезнования его родным, близким и побратимам.

/ Инфографика: Главред

Гибель военных пилотов: что говорят в ВСУ

Пилот истребителя F-16 Максим Устименко уничтожил семь вражеских беспилотников "Шахед" во время массированной российской атаки. Обстоятельства, при которых был повреждён самолёт и погиб сам лётчик, в настоящее время выясняются — расследование продолжается. Об этом заявил бригадный генерал Олег Захарчук, заместитель командующего воздушного командования "Запад".

По словам Захарчука, для отражения той атаки были задействованы все доступные средства ПВО — начиная с зенитно-ракетных систем и заканчивая боевыми вертолетами и истребителями F-16.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 23 августа, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Трагедия произошла тогда, когда самолет уже заходил на посадку после выполнения боевого задания.

Ранее в Сети опубликовали снимок летчика1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.

Как сообщал Главред, украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред