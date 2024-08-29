Крушение F-16 ВСУ: в CNN узнали имя погибшего украинского пилота

Украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения переданного ВСУ западного истребителя F-16 в понедельник, 26 августа.
Об этом идет речь в сообщении CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины.
По словам неназванного военного, пилот Алексей Месь погиб, отражая самую масштабную воздушную атаку России на Украину в понедельник, 26 августа. Источник добавил, что украинского героя похоронили в четверг, 29 августа.
Катастрофа F-16, по словам источника, расследуется и для участия в расследовании будут приглашены международные эксперты.
Отметим, что ранее ряд украинских СМИ сообщал о гибели пилота Алексея Меся со ссылкой на некролог.
Кроме того, Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о том, что пилот Алексей Месь погиб при отражении массированного удара РФ по Украине.
При этом в сообщении не уточняются детали гибели украинского пилота.
Что известно о погибшем пилоте ВСУ
Как уточняет CNN, у погибшего украинца был позывной "Moonfish" и управлял западным истребителем F-16, первую партию этих самолетов Украина получила летом этого года.
Лучанин Месь Алексей Сергеевич, 20 октября 1993 года рождения, проходил военную службу по контракту. Он был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки — заместителя командира операционной группы.
Крушение F-16 ВСУ
Ранее сообщалось, что истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.
Источник издания утверждает, что причиной авиакатастрофы стало не то, что F-16 сбили, а скорее всего ошибся сам пилот истребителя. В этот день американские самолеты принимали участие в отражении одной из самых больших атак агрессора на Украину.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Ранее сообщалось, что впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ. Украина долго ждала истребители F-16 и наконец они работают в украинском небе.
Напомним, ранее сообщалось, что F-16 уже наносят успешные удары по агрессору. Истребители F-16 нанесли первые авиаудары и не собираются останавливаться.
Как сообщалось ранее, проблему авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.
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