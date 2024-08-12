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Украина может нанять американских пилотов для F-16: сенатор Грэм

Степан Гафтко
12 августа 2024, 23:24обновлено 13 августа, 00:09
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Американский сенатор Линдси Грэм предложил Зеленскому нанимать американских пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы они летали на F-16.
Украина может нанять американских пилотов для F-16: сенатор Грэм
Американские пилоты могут воевать в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Украине следует приглашать американских пилотов-ветеранов, которые проявят заинтересованность и желание летать на F-16 и воевать на стороне Украины в войне против РФ. Такое предположение сделал американский сенатор Линдси Грэм во время своего визита в Киев, передает РБК-Украина.

Грэм встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и посоветовал ему нанимать американских пилотов, которые уже вышли на пенсию и имеют достаточно опыта, чтобы летать на F-16 в украинском небе.

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"Они (украинцы - ред.) будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока не научат своих пилотов", - рассказал он.

По словам политика, именно таким образом Украина сможет пользоваться переданными самолетами, пока украинские пилоты учатся за рубежом.

"Мое сообщение такое: нам нужно быть полностью вовлеченными. Вот что я хочу увидеть в 2024 году: я собираюсь поднять этот вопрос. Я прошу президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), прежде чем вы покинете пост, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано", - отметил Грэм.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 в Украине - последние новости

Напомним, ранее американский подполковник в отставке Дэн Хэмптон сообщил, что считает, что Украина должна пригласить международных пилотов для того, чтобы они летали на F-16 в украинском небе.

Недавно в Институте изучения войны заявили, что Украине для эффективного использования истребителей F-16 необходимо уничтожить российские системы ПВО.

Также западные СМИ сообщили, что Россия очень боится, что Украина использует истребители F-16 на Курском направлении.

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Линдси Грэм F-16 война России и Украины
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