Усилили позиции ВСУ: поставки F-16 стерли "красные линии" Кремля - Снегирев

Получение истребителей Украиной аналитик называет политической и военной победой, ведь теперь ВСУ значительно усиленные для отражения воздушных атак РФ.

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Запад переступил через так называемые "красные линии" Кремля, передав Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: flickr, Президент России

Украина официально подтвердила получение первых бортов F-16 от западных партнеров, что стало большим шагом для обеих сторон. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Давайте говорить о том, что пройден так называемый политический Рубикон. Те "красные линии" Кремля, которые ярко чертили на политической карте мира, фактически остались лишь "хотелками" самого официального Кремля. Никто уже не обращает внимания на его воинственные заявления об эскалации напряженности. Это главное. Это политическая и военная победа украинской стороны", - отмечает он.

По словам аналитика, передача первых истребителей Украине знаменует ее дальнейшую интеграцию в НАТО. Это разрушило ожидания страны-агрессора России относительно паузы в военно-техническом сотрудничестве Украины и Альянса.

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"F-16 является ключевым звеном в системе противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО. Передача этих самолетов свидетельствует о дальнейшей унификации системы вооружения и Сил обороны Украины со странами НАТО. А это серьезные, не только политические, но и военные шаги со стороны нашей страны и наших стратегических партнеров", - пояснил Снегирев.

Переход Украины на западные самолеты также нивелирует зависимость от произведенных в России запчастей и ведет к модернизации инфраструктуры аэродромов. Но что самое главное - F-16 помогут предотвращать ракетный террор со стороны врага.

"Те F-16, которые переданы украинской стороне, позволят существенно усилить позиции Сил обороны Украины в моменте отражения воздушных атак Российской Федерации, прежде всего по жилым районам украинских городов", - говорит аналитик.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

F-16 / Инфографика: Главред

Передача Украине F-16 - последние новости

После официального сообщения о появлении в Украине истребителей F-16 военно-политический обозреватель Александр Коваленко, предположил, что первое время новые борта будут компонентной ПВО. В частности, эти самолеты способны сбивать как крылатые ракеты, так и "Шахеды".

Впоследствии стало известно, что уничтожение российских бомбардировщиков начнется как только в украинском небе появится первая эскадрилья F-16, то есть, по меньшей мере 12 бортов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила первые самолеты F-16, но это еще не все. Впоследствии Киев получит партию дополнительных истребителей.

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