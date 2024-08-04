Первые F-16 уже в украинском небе: появились удивительные фото

Президент Владимир Зеленский провел историческую встречу с пилотами, которые будут управлять истребителями.

https://glavred.info/ukraine/pervye-f-16-uzhe-v-ukrainskom-nebe-poyavilis-udivitelnye-foto-10585652.html Ссылка скопирована

Первые F-16 уже в украинском небе / Коллаж: Главред, фото: Главред

Украина уже получила первые западные истребители F-16. Об этом сообщает корреспондент Главреда.

Уже известно о том, что произошла встреча президента с пилотами Воздушных сил ВСУ.

Главред публикует первые фото с F-16 на украинской земле и в небе.

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил это. Он также заявил, что украинские пилоты уже начали использовать их для нашего государства.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это ... Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов - Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, - и все наши партнеры - мы ценим вашу поддержку! И желаю нашим Воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу - наш справедливый мир для Украины", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина увеличивает силу украинской авиации, обладает современными и эффективными системами ПВО. В то же время этих систем пока недостаточно, чтобы закрыть все украинское небо от российских ракет и дронов.

"Но сегодня украинский воздушный щит уже один из самых сильных в Европе. Украинцы доказали, что могут сбивать даже те российские ракеты, в частности баллистические, о которых долго говорили, что они якобы недосягаемы для защитников неба. Украинцы доказали, что способны оберегать чистоту украинского неба от врага и защищать от российского террора жизни наших людей, наших городов и сел", - добавил Зеленский.

Смотрите видео с мощными истребителями F-16 в Украине:

Первые F-16 уже в украинском небе / фото: скриншот

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Сколько F-16 получит Украина / Инфографика: Главред

Отправка истребителей F-16 в Украину - что известно

Напомним, 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

Позже сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

Тем временем газета The Times сообщала, что Украина получила шесть американских истребителей F-16.

4 августа The Economist сообщил о том, что Украина получила первые 10 истребителей F-16 в последний день июля. До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред