УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist

Мария Николишин
4 августа 2024, 14:18
59
До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства, пишет The Economist.
В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist
Первые 10 истребителей F-16 уже в Украине / коллаж: Главред, фото: US Air Force

Первые 10 истребителей F-16 из 79 возможных прибыли в Украину в последний день июля. До конца года Украина должна получить 20 самолетов. Об этом сообщает The Economist.

"До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства. Остальные обещанные так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами поступят партиями в течение 2025 года", - говорится в материале.

Сообщается, что Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, говорит, что разочарование по поводу того, сколько времени ушло на доставку самолетов в Украину, очень велико.

видео дня

"Одной из причин задержки с предоставлением достаточного количества F-16, чтобы иметь влияние, он называет "жалкую" нехватку учебных мест для украинских пилотов - "политическое решение администрации". Свою лепту внесли и языковые трудности. Украина имеет замечательных, закаленных в боях пилотов. Но F-16, даже эти относительно старые самолеты, очень отличаются и являются более сложными, чем советские МиГ-29 и Су-27, к которым они привыкли", - пишет издание.

Кроме того, прибывающие самолеты являются приоритетной целью для россиян, говорит Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии.

"Именно поэтому они были развернуты с большой степенью секретности, на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями, вместе с приманками. Но такая распыленность усложняет логистику: нужно больше людей и больше запчастей", - говорится в материале.

В The Economist отмечают, что поступление F-16 знаменует собой начало развития военно-воздушных сил по стандартам НАТО.

"Это подключает Украину к хорошо развитой цепи поставок F-16. Системы вооружений НАТО, такие как ракеты Storm Shadow/Scalp, будут гораздо более эффективными, если их будет перевозить самолет, для которого они были разработаны, а не устанавливать на устаревшие МиГи и Сухопутные самолеты. Украинские F-16 также оснащены системой Link-16, тактическим каналом передачи данных НАТО, который обеспечивает безопасную связь и улучшает ситуационную осведомленность. Несмотря на то, что истребителей F-16 слишком мало и они опоздали, нельзя недооценивать их важность", - говорится в сообщении.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Отправка истребителей F-16 в Украину - что известно

Напомним, 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

Позже сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

Тем временем газета The Times сообщала, что Украина получила шесть американских истребителей F-16.

В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist
Какие страны обещали передать Украине F-16 / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине F-16 истребитель-перехватчик новости Украины
Реклама

Главное за день

Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта: детали

Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта: детали

14:28 Украина
В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist

В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist

14:18 Украина
В Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ: что известно

В Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ: что известно

13:40 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Цены резко взлетят : в августе ощутимо подорожает популярная категория продуктов 4387

Цены резко "взлетят": в августе ощутимо подорожает популярная категория продуктов

Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца 4119

Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца

Украинский певец назвал Киркорова педофилом и убил подробностями 3288

Украинский певец назвал Киркорова педофилом и "убил" подробностями

Хорошие русские поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль 2913

"Хорошие русские" поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль

Последние новости

14:34

Россия утверждает, что якобы "договорилась" со США о срыве спецоперации ВСУ

14:28

Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта: детали

14:19

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: Овнам - встреча, Девам - риск

14:18

В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist

13:54

Россия должна стать республикой: какую роль сыграют обменянные россияне - эксперт

Путин показал свою договороспособность: Ольга Курносова - об обмене заключеннымиПутин показал свою договороспособность: Ольга Курносова - об обмене заключенными
13:40

В Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ: что известноВидео

13:39

Мария Бурмака призналась, что не одинока - подробности "женского счастья"

13:04

Трамп унизил Белый дом из-за обмена с Россией: "Хочу поздравить Путина"Видео

13:03

"Не просто так сменил стиль": у звезды Голосу країни обнаружили ракВидео

Реклама
13:02

В Воздушных силах впервые показали запуск ракет Storm Shadow по целям в КрымуВидео

12:39

В Украине будет жара +40 градусов: синоптик назвала дату резкого потепления

12:31

Удар по аэродрому Морозовск: в РФ сделали неутешительные выводы - провал ПВО

12:29

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 августа: Ракам - повышение, Девы решат проблемы

11:50

Одни оскорбления: Трамп "наехал" на Харрис после её отказа от дебатов на Fox News

11:50

Исключительно теория: раскрыта причина, почему Украина не сможет получить больше F-16

11:46

"Неожиданно случится несчастный случай": Курносова - о возможности переворота в РФ

11:40

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: Львам нужно быть осторожными, Рыбам - успех

10:45

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: кому будет туго с деньгами

10:35

Ударит снова +35 градусов: где в Украине будет жаркая погода

10:28

РФ ударила по железной дороге в Полтавской области: какие последствия

Реклама
09:42

Мобилизация мужчин до 25 лет: в Раде сказали, возможен ли запрет призыва

09:04

Путин хочет остановить поддержку Украины со стороны Запада: в ISW объяснили замысел диктатора

09:00

Чем дальше от фронта, тем больше призывов воевать до победного концамнение

08:47

Россияне продвинулись на Донецком направлении: где продолжаются бои - DeepState

07:38

РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами, 4 ракеты не удалось сбить: детали

06:20

"Хорошие русские" поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремльмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 сек найти мешок с деньгами

05:00

Гороскоп на завтра 5 августа: Водолеям - невероятное счастье, Рыбам - кардинальные перемены

04:07

"Спектр возможностей очень большой": на что способны F-16 в Украине

03:30

Урожай будет ошеломляющим: как выращивать шампиньоны на балконеВидео

02:42

Обмен между РФ и Западом: Курносова раскрыла, какие последствия грозят Украине

02:00

Бои могут длиться даже годами: Дикий сделал неутешительный прогноз по Донбассу

00:28

Это очень хорошая примета: с кем нужно обязательно встретиться 4 августа

03 августа, суббота
23:58

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в Харькове и Миргороде - взрывы

23:26

РФ атаковала с дрона 12-летнего ребенка на Херсонщине: в ОВА шокировали подробностями

22:57

Надо найти спрятанное слово за 6 секунд: непростая загадка для сообразительных

22:53

"Зеленский - не охотник": Борейко рассказал об экологической политике президента

22:38

Два из пяти аэродромов - пустые: Плетенчук рассказал, как в Крыму "исчезает" авиация РФ

22:13

Украинский певец назвал Киркорова педофилом и "убил" подробностями

21:57

Украина выиграла первое "золото" на Олимпиаде-2024Фото

Реклама
21:36

РФ захватила 90% Зализного и продвинулась в Часовом Яру: в Bild раскрыли детали

21:34

Дебаты в США под вопросом: Харрис отказалась от предложения Трампа

21:01

Обмен заключенными: скоро ли переговоры?мнение

21:00

Украина эвакуировала 30 женщин и детей из Ливана: что известно об операцииФото

20:40

У России появились новые планы на Волчанск и Купянск: Жданов раскрыл сценарий

20:20

Мощная негативная энергетика: что нельзя приносить на кладбище

19:40

Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца

19:39

Штормовой ветер, дожди и грозы: всю Украину накроет мощный циклон

19:36

Церковный праздник 4 августа: что запрещено делать в день семи спящих отроков

19:06

"Светится как новогодняя елка": появились снимки последствий удара по аэродрому "Морозовск"Видео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять