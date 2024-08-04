В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist

До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства, пишет The Economist.

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Первые 10 истребителей F-16 уже в Украине / коллаж: Главред, фото: US Air Force

Первые 10 истребителей F-16 из 79 возможных прибыли в Украину в последний день июля. До конца года Украина должна получить 20 самолетов. Об этом сообщает The Economist.

"До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства. Остальные обещанные так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами поступят партиями в течение 2025 года", - говорится в материале.

Сообщается, что Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, говорит, что разочарование по поводу того, сколько времени ушло на доставку самолетов в Украину, очень велико.

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"Одной из причин задержки с предоставлением достаточного количества F-16, чтобы иметь влияние, он называет "жалкую" нехватку учебных мест для украинских пилотов - "политическое решение администрации". Свою лепту внесли и языковые трудности. Украина имеет замечательных, закаленных в боях пилотов. Но F-16, даже эти относительно старые самолеты, очень отличаются и являются более сложными, чем советские МиГ-29 и Су-27, к которым они привыкли", - пишет издание.

Кроме того, прибывающие самолеты являются приоритетной целью для россиян, говорит Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии.

"Именно поэтому они были развернуты с большой степенью секретности, на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями, вместе с приманками. Но такая распыленность усложняет логистику: нужно больше людей и больше запчастей", - говорится в материале.

В The Economist отмечают, что поступление F-16 знаменует собой начало развития военно-воздушных сил по стандартам НАТО.

"Это подключает Украину к хорошо развитой цепи поставок F-16. Системы вооружений НАТО, такие как ракеты Storm Shadow/Scalp, будут гораздо более эффективными, если их будет перевозить самолет, для которого они были разработаны, а не устанавливать на устаревшие МиГи и Сухопутные самолеты. Украинские F-16 также оснащены системой Link-16, тактическим каналом передачи данных НАТО, который обеспечивает безопасную связь и улучшает ситуационную осведомленность. Несмотря на то, что истребителей F-16 слишком мало и они опоздали, нельзя недооценивать их важность", - говорится в сообщении.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Отправка истребителей F-16 в Украину - что известно

Напомним, 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

Позже сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

Тем временем газета The Times сообщала, что Украина получила шесть американских истребителей F-16.

Какие страны обещали передать Украине F-16 / Инфографика: Главред

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