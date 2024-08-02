Россиян охватила паника: Крым может попасть под серьезный удар F-16 - Селезнев

Оккупанты понимают, что Крымский полуостров чрезвычайно уязвим и после прибытия F-16, Украина, скорее всего, будет задействовать их на этом направлении.

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F-16 Украина может применять для ударов по Крыму / Коллаж: Главред, фото: flickr

С неофициальной информацией о прибытии F-16 в Украину, россиян накрыла настоящая паника, ведь они понимают, что работа ВСУ будет усилена, в частности в направлении временно оккупированного Крыма, где и без того группировка страны-агрессора РФ достаточно уязвима. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, именно на Крымском направлении работа F-16 будет наиболее эффективной, ведь защитить полуостров оккупантам крайне тяжело. На это влияют два ключевых фактора: логистика и большой ракетный ресурс Украины.

Дело в том, что Крым зависит от эффективного функционирования логистики РФ, в частности, в контексте функционирования Керченского моста и паромной переправы. Кроме этого у Украины есть достаточно ракет для системного и методичного разрушения военного потенциала агрессора там.

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Селезнев говорит, что сейчас Силы обороны активно занимаются подавлением противовоздушной и противоракетной обороны противника на полуострове. Это необходимо для того, чтобы украинские истребители имели возможность свободно пролетать над Крымом.

Эксперт пояснил, что привлекать F-16 именно в Крыму более эффективно и учитывая то, что на Востоке или Харьковщине их применять крайне сложно из-за разветвленной сети ПВО врага. Уничтожить ее элементы будет значительно сложнее, чем бороться с ПВО в Крыму.

"Я думаю, что первую эффективную боевую работу F-16, скорее всего, увидим на территории Крымского полуострова", - добавил он.

F-16 / Инфографика: Главред

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Передача Украине F-16 - что известно

Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16. Точное количество самолетов не называют, однако говорится о том, что их пока немного.

Впоследствии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал поступление в Украину первой партии истребителей F-16. По его словам, самолеты уже в Украине.

Впоследствии The Telegraph написало, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но пока ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

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