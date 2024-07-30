США оснастят десятки F-16 для Украины мощным оружием - WSJ

Соединенные Штаты согласились обеспечить истребители F-16 современными ракетами "воздух-земля" и "воздух-воздух".

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США обеспечат F-16 для Украины современным вооружением / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, boeing.com

США оснастят десятки истребителей F-16, которые передадут Украине, современным вооружением. Вместе с самолетами Украина получит ракеты американского производства и другое передовое оружие. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Этим летом Дания и Нидерланды планируют направить в Украину первые истребители F-16 американского производства, а позже к ним присоединятся самолеты из Бельгии и Норвегии. Однако вопрос поставки критически важного вооружения для этих самолетов до сих пор оставался нерешенным.

"Хотя Пентагон имеет ограниченные запасы и производственные возможности, он будет поставлять F-16 боеприпасами класса "воздух-земля", комплектами точного наведения для бомб и современными ракетами класса "воздух-воздух" в достаточных количествах для удовлетворения насущных потребностей Украины", - отметили в издании, ссылаясь на слова американского чиновника. видео дня

По данным издания, США предоставят для украинских F-16 ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM, версии увеличенной дальности комплектов Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие, а также бомбы малого диаметра. Кроме того, Соединенные Штаты будут поставлять усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM и ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

Командующий Королевских ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд подчеркнул, что сам самолет ничего не стоит без оружия. Многие европейские страны не были готовы предоставить большие объемы своих ограниченных запасов боеприпасов для воздушного базирования. Поэтому западные союзники предложили решение, которое Пентагон назвал "толчковым стартом": европейские страны могут объединить свои ресурсы для закупки соответствующего оружия у США, которое затем отправят в Украину.

Однако, как и в случае с другими типами передаваемого вооружения, США вероятно наложат ограничения на использование ракет для F-16. Украинские войска могут применять эти ракеты только в ответ на атаки с территории России.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Предоставление самолетов F-16 Украине - последние новости

Напомним, истребители F-16 должны быть поставлены в Украину в течение нескольких недель, однако их влияние на поле боя будет ограниченным. Как пишет The Washington Post, первые F-16, вероятно, будут использоваться для усиления ПВО, в частности для перехвата ракет, беспилотников и самолетов, но не для атак на наземные цели.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне объявил о начале передачи истребителей F-16 Украине от Нидерландов и Дании. Он отметил, что эти самолеты будут летать над Украиной уже этим летом.

Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году. В общем, страна обещает предоставить шесть самолетов.

Как сообщал Главред, Греция рассматривает возможность вывода из эксплуатации 32 старых истребителей F-16 Block-30 для передачи их США. Там самолеты модернизируют и отправят в Украину.

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