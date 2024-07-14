Как защитить F-16 от ракетных ударов РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Андрей Крамаров прокомментировал перспективы получения Украиной американских истребителей F-16.

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Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров прокомментировал перспективы получения Украиной американских истребителей F-16.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, необходимо убедиться, что в Украине есть аэродромы с готовыми подземными укрытиями серьезного уровня.

"Условно, это должен быть бункер для самолета. Должно быть понимание о комплектации другой техникой, которая обслуживает аэродром", - уверен эксперт. видео дня

Крамаров добавил, что речь идет о пожарной технике, а также о машинах, которые смогут быстро отбуксировать самолет в укрытие при необходимости, и о непосредственно обученном обслуживающем персонале.

Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.



В прошлом - сотрудник банковской сферы.

Передача Украине F-16 - последние новости по теме

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/ Инфографика: Главред

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