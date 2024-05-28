Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16: когда ждать первые самолеты

Бельгия вошла в "коалицию F-16" в 2023 году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией.

https://glavred.info/world/belgiya-postavit-ukraine-30-istrebiteley-f-16-kto-zhdat-pervye-samolety-10568471.html Ссылка скопирована

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 / Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Как передает RTL, Бельгия предложит Украине тридцать своих истребителей-бомбардировщиков F-16 к 2028 году с поставкой первых самолетов "к концу этого года".

видео дня

Это обязательство будет оформлено в соглашении, которое будет подписано 28 мая в Брюсселе по случаю визита в столицу президента Украины Владимира Зеленского.

Бельгия вошла в "коалицию F-16" в 2023 году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией, чтобы предоставить Киеву серию истребителей-бомбардировщиков для отражения российского наступления.

Первоначально Бельгия занималась только обучением, технической и логистической поддержкой. Но осенью прошлого года правительство пообещало также предоставить определенное количество самолетов, как только будут поставлены первые истребители F-35.

Перспектива затягивания текущих дел в Бельгии после выборов также побудила правительство ускорить решение этого вопроса. Бельгийская оборона также возьмет со своих запасов боеприпасы для оснащения F-16, предназначенных для Украины.

Основные характеристики F-16 / Инфографика: Главред

По мнению Лабиб, эта поддержка Киева необходима, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, решившего, по ее словам, отодвинуть границы европейских стран.

Также глава бельгийской дипломатии ответила на вопрос, могут ли российские танки однажды вторгнуться в Брюссель.

"Если мы позволим (Владимиру Путину), это не невозможный сценарий ", — заявил Лабиб.

Визит Зеленского в Бельгию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая посетит Бельгию с официальным визитом.

Во время своего визита Зеленский должен подписать последний из ряда сделок безопасности с западными союзниками.

Также у Зеленского запланированы встречи с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером. Они будут обсуждать военную поддержку Бельгией Украины.

Поставки Украине самолетов F-16

Бельгийское правительство решило ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года. Об этом заявили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 Украине начнутся в этом году. Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США. Количество пилотов и точная дата выпуска не уточняется "из соображений их безопасности". Об этом сообщил представитель Воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган. Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред