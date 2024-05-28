УкрРус
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

Анна Ярославская
28 мая 2024, 07:31
1
У президента Украины запланированы встречи с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером.
Александр Де Кроо, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сегодня встретится с Александром Де Кроо, / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая посетит Бельгию с официальным визитом.

Как сообщает VRT, во время своего визита Зеленский должен подписать последний из ряда сделок безопасности с западными союзниками.

Также у Зеленского запланированы встречи с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером. Они будут обсуждать военную поддержку Бельгией Украины.

видео дня

Визит Зеленского в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая повестил с рабочим визитом Испанию. Там он встретился с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Во время визита в Испанию Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и этим пиренейским государством.

Глава испанского правительства Педро Санчес после подписания соглашения и встречи с Зеленским отметил, что для Испании было обязанностью поддерживать Украину во многих сферах в течение этих двух лет войны.

Он заявил, что Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.

Соглашение, среди прочего, будет сосредоточено на поддержке вооружений, помощи в реконструкции и разминировании.

"Украина может рассчитывать на Испанию в ее борьбе за мир, в защите всех ценностей, которые нас объединяют", – сказал Санчес.

Соглашения о безопасности между Украиной и другими странами

В январе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ

24 февраля Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которое со стороны Канады подписал премьер-министр Джастин Трюдо, предусматривает выделение Украине более 3 миллиардов канадских долларов в 2024 году макрофинансовой и оборонной помощи.

Соглашение по безопасности с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мэлони закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности. Согласно этому соглашению, Италия продолжит поддерживать Украину и будет оказывать военную помощь до конца 2024 года.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов. Согласно договору, Нидерланды предоставят Украине важную военную поддержку в размере двух миллиардов евро в 2024 году. Также страна обязуется предоставлять оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

На сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с семью странами ЕС: Германией, Данией, Францией, Италией, Финляндией, Нидерландами и Латвией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Бельгия военная помощь
Реклама

Главное за день

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

07:31 Украина
РФ ударила ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: полностью разрушен терминал

РФ ударила ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: полностью разрушен терминал

06:45 Украина
Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

01:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Нет Олега Винника : вскрылась правда о сбежавшем артисте 38687

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

Гороскоп на сегодня 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность 7369

Гороскоп на сегодня 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами 3672

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

Метастазы пошли : жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье 2035

"Метастазы пошли": жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье

Последние новости

07:39

Нашли рецепт самого вкусного пирога с клубникой - тает во рту

07:31

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

06:45

РФ ударила ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: полностью разрушен терминал

06:19

Дальнобойное оружие для Украины: что важно учитыватьмнение

04:42

Украина может уничтожать российские Ту-95 и Ту-22: полковник ВСУ назвал чудо-оружие

Путину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - ЧерникПутину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - Черник
03:24

Злые люди не сглазят: как правильно носить булавку для защиты

02:30

Сотни ATACMS и самолетов: как смешать с землей "коридор" РФ в Крым – полковникВидео

02:00

"Суперпрофессор": Тина Кароль похвасталась успехами красавца-сына

01:44

Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

Реклама
01:30

15-летяя дочь Джоли и питта демонстративно отказалась от фамилии отца

01:20

Головоломка на проверку IQ: нужно найти 3 дротика за 15 секунд

27 мая, понедельник
23:42

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

22:55

Папа растроган, мама светится: Джамала показала первые кадры выписки из роддома

22:37

У оккупантов в Луганске раздались взрывы, Москва тоже жалуется на атакуВидео

22:36

"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

22:07

Во Франции сделали заявление насчет отправки военных инструкторов в Украину

21:56

"Окончательное решение": появилась грязная правда об Ани Лорак

21:54

Экс-муж Камалии заговорил про ее "побитые" фото и признался, с кем живет

21:23

Иран вооружает РФ новейшими авиабомбами: в Bild назвали вероятные цели ударов

21:16

В Кремле начался вой после призыва генсека НАТО позволить ВСУ бить по России

Реклама
20:30

Украина готовится бить дальнобойными ракетами по целям в РФ - Defence Express

20:13

Анна Кошмал раскрыла главный секрет своего таинственного брака

20:07

Жертв могло быть больше: в нескольких метрах от Эпицентра нашли третью бомбуФото

19:33

Украину будет "заливать": в каких регионах влупят грозовые дожди

19:24

Дима Коляденко рассорился с Ириной Билык: "Все, точка. Отношения закончились"

19:21

РФ нацелилась на крупный город: хочет "перерезать" ключевую трассу на востоке

19:21

Как нельзя мыть посуду в посудомойке: эксперт раскрыл серьезные ошибкиВидео

19:20

Ситуация неутешительная: назван срок, сколько еще будут продолжаться отключения света

19:10

Потери РФ в мае установили невероятный рекордмнение

18:40

В Украину прибудут французские инструкторы - Сырский

18:23

Что делать с клубникой, если ее много: результат удивит всех

18:20

Наступление на Харьковщине было прощупыванием обороны, РФ не отказалась от планов - Жорин

18:15

В Китае ответили на предложение об участии в Саммите мира и выдвинули условие

18:13

В НАТО призвали союзников разрешить ВСУ бить по РФ своим оружием: принята декларация

18:06

Сладкая и без химии: как правильно выбрать клубнику - секрет знают не всеВидео

17:40

"Прогиб засчитан": артист-путинист рассказал, зачем диктатор позорится игрой в хоккей

17:27

Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФВидео

17:15

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15

Можно ли запитать ноутбук от повербанка: как получить энергию и не угробить гаджет

17:00

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

Реклама
16:48

Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

16:38

Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"

16:33

5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

16:23

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:11

Крымский мост надо "уподводнить": Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

16:02

Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

15:56

Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

15:42

Дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

15:28

Заметить ошибку за 5 секунд смогут единицы: сложная загадка для сообразительных

15:24

"Нам всем очень больно": Светлана Тарабарова сообщила про горе в семье

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять