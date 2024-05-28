Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая посетит Бельгию с официальным визитом.
Как сообщает VRT, во время своего визита Зеленский должен подписать последний из ряда сделок безопасности с западными союзниками.
Также у Зеленского запланированы встречи с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером. Они будут обсуждать военную поддержку Бельгией Украины.
Визит Зеленского в Испанию
Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая повестил с рабочим визитом Испанию. Там он встретился с премьер-министром страны Педро Санчесом.
Во время визита в Испанию Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и этим пиренейским государством.
Глава испанского правительства Педро Санчес после подписания соглашения и встречи с Зеленским отметил, что для Испании было обязанностью поддерживать Украину во многих сферах в течение этих двух лет войны.
Он заявил, что Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.
Соглашение, среди прочего, будет сосредоточено на поддержке вооружений, помощи в реконструкции и разминировании.
"Украина может рассчитывать на Испанию в ее борьбе за мир, в защите всех ценностей, которые нас объединяют", – сказал Санчес.
Соглашения о безопасности между Украиной и другими странами
В январе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ
24 февраля Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которое со стороны Канады подписал премьер-министр Джастин Трюдо, предусматривает выделение Украине более 3 миллиардов канадских долларов в 2024 году макрофинансовой и оборонной помощи.
Соглашение по безопасности с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мэлони закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности. Согласно этому соглашению, Италия продолжит поддерживать Украину и будет оказывать военную помощь до конца 2024 года.
1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов. Согласно договору, Нидерланды предоставят Украине важную военную поддержку в размере двух миллиардов евро в 2024 году. Также страна обязуется предоставлять оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
На сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с семью странами ЕС: Германией, Данией, Францией, Италией, Финляндией, Нидерландами и Латвией.
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