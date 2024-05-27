Зеленский едет в Мадрид на встречу с Санчесом: названа дата и цель визита

Помимо встречи с премьер-министром Педро Санчесом глава украинского государства встретится с королем Испании Фелипе VI.

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Владимир Зеленский сегодня встретится с Педро Санчесом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибудет с рабочим визитом в Испанию. Там он встретится с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Как говорится на сайте испанского правительства, встреча Зеленского и Санчеса состоится в Мадриде в официальной резиденции главы испанского правительства Манклоа в 12:00 по местному времени. Позже политики проведут общую пресс-конференцию.

Сообщается, что глава украинского государства встретится с королем Испании Фелипе VI.

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Визит Зеленского в Испанию

Как сообщал Главред, 13 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мадрид, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Испанией. Цель договора - гарантировать Украине постоянную военную поддержку в долгосрочной перспективе.

Несколько недель назад президент Украины подтвердил, что отменил визит в Испанию и Португалию из-за нового наступления страны-агрессора России на севере Харьковской области.

Соглашения о безопасности между Украиной и другими странами

В январе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ

24 февраля Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которое со стороны Канады подписал премьер-министр Джастин Трюдо, предусматривает выделение Украине более 3 миллиардов канадских долларов в 2024 году макрофинансовой и оборонной помощи.

Соглашение по безопасности с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мэлони закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности. Согласно этому соглашению, Италия продолжит поддерживать Украину и будет оказывать военную помощь до конца 2024 года.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов. Согласно договору, Нидерланды предоставят Украине важную военную поддержку в размере двух миллиардов евро в 2024 году. Также страна обязуется предоставлять оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

На сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с семью странами ЕС: Германией, Данией, Францией, Италией, Финляндией, Нидерландами и Латвией.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества - военного, политического, финансового и гуманитарного. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.

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