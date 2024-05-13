Зеленский едет в Мадрид для подписания важного соглашения: El Pais раскрыло детали

Соглашение о безопасности, которое подпишут Санчес и Зеленский, аналогично тем, которые Киев уже подписал с Британией, Германией, Францией и другими странами.

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Владимир Зеленский поедет в Испанию подписывать соглашение с Педро Санчесом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Испанией. Цель договора - гарантировать Украине постоянную военную поддержку в долгосрочной перспективе.

Как сообщает El Pais, от Испании договор подпишет премьер-министр Педро Санчес.

По данным источников издания, соглашение о безопасности, которое подпишут Санчес и Зеленский, аналогично тем, которые Киев уже подписал с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой.

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Переговоры с Испанией о подписании этого соглашения начались в начале марта и уже завершены. Ожидается, что договор будет одобрен Советом министров Испании, но не будет представлен на ратификацию Конгрессу, поскольку не имеет юридического статуса международного договора.

О чем будет договор между Украиной и Испанией

Двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву посредством поставок оружия, подготовки более 4 тысяч бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном госпитале в Сарагосе.

Пакт обязывает Испанию оказывать долгосрочную военную помощь, поставлять оружие, сотрудничать в подготовке вооруженных сил страны, содействовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в сфере разведки и кибербезопасности.

Соглашения о безопасности между Украиной и другими странами

В январе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ

24 февраля Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которое со стороны Канады подписал премьер-министр Джастин Трюдо, предусматривает выделение Украине более 3 миллиардов канадских долларов в 2024 году макрофинансовой и оборонной помощи.

Соглашение по безопасности с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мэлони закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности. Согласно этому соглашению, Италия продолжит поддерживать Украину и будет оказывать военную помощь до конца 2024 года.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов. Согласно договору, Нидерланды предоставят Украине важную военную поддержку в размере двух миллиардов евро в 2024 году. Также страна обязуется предоставлять оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

На сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с семью странами ЕС: Германией, Данией, Францией, Италией, Финляндией, Нидерландами и Латвией.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества - военного, политического, финансового и гуманитарного. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.

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