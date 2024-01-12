Британия и Украина подписали историческое соглашение по безопасности: все подробности

Соглашение подписали сроком на 10 лет с возможностью его продления.

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Украина и Британия подписали соглашение по безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Соглашение включает в себя:

информационную безопасность,

борьбу с пропагандой,

кибербезопасность,

защиту критической инфраструктуры,

оборонное и военное сотрудничество,

морскую безопасность,

санкции против врага,

достижение справедливого мира,

ответственность России за преступления,

восстановление Украины,

гуманитарное сотрудничество,

макроэкономическую стабильность.

"Украина может использовать лучший британский военный опыт и оборонное производство для обеспечения победы на поле боя, в том числе в таких важных областях, как ракеты большой дальности, противовоздушная оборона, артиллерийские боеприпасы. Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, им будет предоставлено Украине быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь. Будут наложены санкции на РФ, экономические и другие обременения", - написал Ермак.

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Великобритания обещает поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

"В случае, если Россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", – сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции.

Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил после подписания президент Владимир Зеленский. Отмечается, что соглашение подписано сроком на 10 лет с возможностью продления.

"Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии Российской Федерации, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению. Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ", – добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Как ранее сообщал Главред, G7 предоставляет "исторические" гарантии безопасности для Украины. Эти долгосрочные гарантии разработаны группой стран G7. Они могут стать ключевыми для завершения войны, а их значение уже называют историческими.

Напомним, Госдепартамент США сделал заявление об обеспечении гарантий безопасности Украине. В администрации Байдена активно работают над заключением двусторонних соглашений, которые гарантируют эту поддержку независимо от изменений в политическом руководстве.

Также после заседания Совета НАТО-Украина, президент Зеленский выразил потребность Киева в гарантиях безопасности. Он надеется, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после завершения конфликта с Россией.

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