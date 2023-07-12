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G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

Алексей Тесля
12 июля 2023, 10:57 обновлено 12 июля, 10:57
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Совместная декларация G7 определит формат поддержки для Украины со стороны союзников.
НАТО, Британия
В Британии рассказали о формате гарантий для Украины / УНИАН, МИД Украины

Долгосрочные гарантии безопасности для Украины подготовлены группой стран G7. Соответствующее решение уже оформлено и почти согласовано.

Они могут стать шагом к завершению текущей фазы войны и их уже называют историческими. Подписание состоится в среду в Вильнюсе на полях саммита НАТО, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании

Отмечается, что совместная декларация G7 определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы, который позволит сдержать или отразить любую последующую агрессию.

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Подробности гарантий безопасности для Украины

В сообщении уточняется, что подписанты Совместной декларации также предоставят долгосрочные двусторонние обязательства по безопасности Украине, целью которых будет "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

Вместе с тем для Украины партнеры анонсируют еще больше помощи в сфере безопасности, что будет включать в том числе более объемный и быстрый обмен разведданными и поддержку для борьбы с кибератаками и гибридными угрозами, расширение учебных программ для украинских военных и развитие промышленной базы нашей страны.

"Нельзя еще раз допустить повторения того, что произошло в Украине, и эта декларация подтверждает нашу готовность позаботиться, что Украина в дальнейшем не останется уязвимой перед новыми варварскими действиями России. Поддержка движения Украины на пути в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и огромной поддержкой стран-членов НАТО станет мощным сигналом для президента Путина и вернет мир в Европу", – цитируется заявление премьера Британии Риши Сунака.

Новый пакет помощи Британии Украине

Кроме того, Сунак также анонсирует большой новый пакет помощи для Украины: с 70 единицами техники для ведения боя и логистики, среди которых боевые бронированные машины CVRT, тысячами боеприпасов для танков Challenger 2, а также около 65 млн долларов на ремонт уже переданной военной техники.

Эти средства предусмотрены и на создание реабилитационного центра для военных, получивших серьезные ранения, он будет работать в партнерстве с ведущим британским центром в этой сфере Stanford Hall при поддержке специалистов из всех стран членов.

Новость обновляется.

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