"Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время": Уоллес заявил об альтернативе

В Альянсе рассматривают варианты альтернативы, которые могли бы "помочь Украине и дать ей не 100-процентный, но такой же эффект, как НАТО".

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Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время, заявил Уоллес/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter Уоллес

Вступление Украины в Североатлантический альянс не будет быстрым, по этому вопросу всё еще есть разногласия. Украинское государство не присоединится к НАТО в ближайшее время.

Об этом заявил в интервью The Washington Post министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выразивший желание стать следующим генсеком НАТО. Он подчеркнул, что Альянс, как и Евросоюз, не хотят повторять ошибок прошлого, обещая кандидатам быстрое членство.

"Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдет в Вильнюсе". Это не произойдет в ближайшее время", – отметил Уоллес.

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Однако он подчеркнул, что в Альянсе сейчас обдумывают различные альтернативы, которые могли бы "помочь Украине и дать ей не 100-процентный, но такой же эффект, как НАТО".

В частности, такой альтернативой, по словам Уоллеса, могли бы стать двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" с Украиной, которые готовы заключить ряд государств. Подписание таких пактов означало бы, что эти страны возьмут на себя обязательства на протяжении длительного времени наращивать военный потенциал Украины, чтобы это в свою очередь сделало для страны-агрессора России невыгодным осуществлять новое нападение на Украину.

Такое сотрудничество с другими государствами могло бы обезопасить Украину и не дать России повторить агрессию, подчеркнул Уоллес. По его словам, "сухопутные силы РФ будут значительно истощены в течение следующих 10 лет".

Перспективы вступления Украины в НАТО

Ранее издание The New York Times отмечало, что на Западе рассматривают сценарий, согласно которому в НАТО могут принять только часть Украины, как это когда-то было с Западной Германией 1955 года. Для Украины многое зависит от ситуации на фронте после контрнаступления, а также от того, приведет ли это к длительному прекращению огня между сторонами, стабильности границ или же даже мирных переговоров.

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что вторжение России в Украину возродило НАТО и заставило возродиться "мертвый мозг". Макрон отметил, что сожалеет об грубом высказывании в сторону способностей Альянса 4 года назад.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом Североатлантического альянса. Но сейчас наше государство ждет, когда НАТО будет готово нас принять. Украинский лидер подчеркнул, что из-за агрессии страны-оккупанта России гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для ее соседей.

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