УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Потери вагнеровцев – от 60 до 100 тыс.": ВСУ в Бахмуте достигли главного – Череватый

Алёна Воронина
2 июня 2023, 11:37 обновлено 2 июня, 11:40
92
Защитники Украины выполнили в Бахмуте главную задачу – истощили и заставили бежать боевиков ЧВК "Вагнера". Сейчас ВСУ наносит мощные удары по врагу в городе.
Бахмут, украинские военные, Сергей Череватый
ВСУ в Бахмуте достигли главного, отмечает Череватый/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, armyinform.com.ua

Украинские военные смогли истощить боевиков частной военной компании "Вагнера" в Бахмуте и заставить их сбежать оттуда. При этом защитники Украины нанесли вагнеровцам очень большие потери.

Сейчас украинские бойцы наносят мощные удары по группировке российских захватчиков в городе. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Мы достигли главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнера" сбежать и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке. Войска, которые заходят вместо "Вагнера", мягко говоря, не очень стремятся это делать. Они знают, что было с их предшественниками, их моральное состояние далеко от оптимального", – отметил Череватый.

Спикер восточной группировки войск ВСУ отметил, что вагнеровцы понесли серьезные потери во время боев в Бахмуте. Он напомнил, что западные медиа называли количество потерь в ЧВК "Вагнера" от 60 до 100 тысяч раненых и погибших. При этом он добавил, что многие сходятся во мнении, что для захвата районного центра минимум 20 тысяч убитых – это невероятно много.

Также Череватый рассказал, что российские оккупанты сейчас проводят ротацию в Бахмуте и пытаются прикрыть это сильным артиллерийским огнем.

Но украинские военные не дают оккупантам расслабиться. Только за минувшие сутки они уничтожили более сотни захватчиков и много их техники.

"Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары – 107 оккупантов уничтожены, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, 7 орудий, самоходную артиллерийскую установку "Пион", 3 полевых склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля", – сказал спикер.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, 30 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что в окрестностях Бахмута Донецкой области Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед и уничтожать российских оккупантов.

31 мая заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что на Бахмутском направлении царит неспокойная ситуация, поскольку российские оккупационные войска увеличили частоту артиллерийских обстрелов до уровня, похожего на тот, когда город-крепость находился в самых интенсивных боевых действиях.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 1 июня сообщил, что оккупанты изменили формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье. Изменение формата связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Сырский, который сейчас находится в зоне боевых действий, отметил, что оккупанты имеют целью перехватить инициативу на поле боя.

Смотрите видео, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью Главреду о том, почему ВСУ важно держать Бахмут под огневым контролем, и могут ли россияне вывести свои войска из города:

Читайте также:

война в Украине Бахмут вторжение России ЧВК Вагнер новости Донбасса Сергей Череватый
Реклама

Главное за день

"Путин может не осознавать краха": Уоллес призвал готовиться к любым сценариям

"Путин может не осознавать краха": Уоллес призвал готовиться к любым сценариям

12:18 Мир
"Потери вагнеровцев – от 60 до 100 тыс.": ВСУ в Бахмуте достигли главного – Череватый

"Потери вагнеровцев – от 60 до 100 тыс.": ВСУ в Бахмуте достигли главного – Череватый

11:37 Украина
Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

11:12 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:20

Экс-офицер пояснил, зачем режиму Лукашенко ядерное оружие в Беларуси

12:18

"Путин может не осознавать краха": Уоллес призвал готовиться к любым сценариямВидео

11:48

Гороскоп на завтра 3 июня 2023: Козерогу – тяжелая беседа, Близнецам - прибыльВидео

11:37

"Потери вагнеровцев – от 60 до 100 тыс.": ВСУ в Бахмуте достигли главного – ЧереватыйВидео

11:14

Войска Путина разбегаются: добровольцы России показали бои на БелгородщинеВидео

Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ нанесла по столице Украины ракетно-дроновый ударНочью в Киеве гремели взрывы: РФ нанесла по столице Украины ракетно-дроновый удар
11:12

Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

11:10

Танцор-"беглец" Влад Яма внезапно вернулся в Киев

10:51

"Строят вторую КНДР": на замену Лукашенко готовы 2 преемника – БульбаВидео

10:25

Повалий выдала порцию кремлевского бреда про Донбасс и Майдан и удивила фото без глаз

Реклама
10:09

Гороскоп на июнь 2023: Близнецам - миллионы, Ракам - депрессия, Весам - важная новостьВидео

10:05

На Белгородщине войска РФ устроили "дружеский огонь": Свитан раскрыл подробностиВидео

09:58

"Это шокировало кремлевскую богему": дрон атаковал "святое" место в Москве – ФейгинВидео

09:53

Каменских рассказала, крепок ли ее брак с Потапом из-за отношений на расстоянииВидео

09:00

РФ готовится ввести войска в Беларусь и поглотить ее после Лукашенко - БульбаЭксклюзив

08:58

Погиб за Украину: на Харьковщине проводили в последний путь командира танка

08:56

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: решающую роль в операции сыграют танкиВидео

08:50

Пенсия больше 97 тысяч грн: кто в Украине получает сверхвысокие выплатыВидео

08:24

После Путина РФ может возглавить еще больший нацист и диктатор - ДикийВидео

08:20

Почему высокопоставленные кадыровцы наехали на Пригожинамнение

07:40

Нидерланды закупят для ВСУ десятки танков Leopard 1 - СМИВидео

Реклама
07:39

"Такси им заказывать не буду": Зеленский призвал РФ убраться из ПриднестровьяВидео

06:20

Выпущеный на арену людоед Пригожин может забыть, что он ручноймнение

04:30

"Зізнаватися" или "освідчуватись" в любви: объяснил известный учитель АвраменкоВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 2 июняВидео

03:40

Зачем добавлять картошку в фарш для котлет: гениальная хитрость опытных хозяекВидео

03:00

Что будет если заряжать телефон 3 раза в день: советы по сбережению аккумулятора

02:30

Сумская обратилась к "московской" дочери с нежными словами в День защиты детейВидео

02:00

Зачем поливать чеснок солёной водой: богатый урожай удивит опытных огородников

01:34

Сохранит ли Пригожин влияние после потери боеспособности ЧВК Вагнера: прогноз экспертаВидео

00:16

"Пока армия не уничтожит тех, кто вас кошмарит": Cимоньян и Собчак объявили о помощи россиянам Шебекино

00:10

"Подавятся кровью своих детей": блогерша взбесилась из-за работы PatriotВидео

01 июня, четверг
23:56

"Делай, что хочешь": Седокова с мужем публично выясняют отношения

23:35

"Одинаковые песни для обиженных разведенок": в России опустили предательницу Анну Asti

23:33

Будет ужасно везти во всем: 4 знака зодиака, которые в июне разбогатеютВидео

23:21

"Будет не только Белгород": Данилов рассказал о планах российских добровольцев

22:56

Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делатьВидео

22:43

Джо Байден упал прямо на сцене: его поднимали всеВидео

22:36

"Его украинские корни": народный депутат родила ребенка от Саакашвили

22:29

Одаривает беженцев в РФ, когда в Украине гибнут дети: новый позор Ани ЛоракВидео

21:50

Первые аресты, пил ли охранник: новые подробности по делу о закрытом укрытии в КиевеВидео

Реклама
21:30

Развал РФ и угроза новой войны с Украиной: эксперт дал тревожный прогнозВидео

21:21

"Обращаюсь к руководителю СБУ": Панин просит помилования за фразу "Крым - наш"

20:57

Может запустить 24 ракеты: Россия готовит новую атаку с Черного моряВидео

20:49

Угрожают "поставить к стенке": кадыровцы устроили визгливые разборки с Пригожиным

20:27

"Может быть нокаут": Зеленский прокомментировал трагедию возле укрытия в КиевеВидео

20:15

Гороскоп на июнь для всех от Влада Росса: полный провал у Козерога и сказочный период у ЛьваЭксклюзив

20:09

Обман зрения: лишь единицы смогут найти все отличия на картинках

19:57

Налетят шквалы и ливни: синоптики рассказали, какие регионы Украины поплывутВидео

19:51

Защита от ударов РФ: в Украину перебросят новые системы Patriot — премьер Польши

19:40

Украину накроет сильная магнитная буря: опасная дата уже близкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять