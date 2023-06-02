"Потери вагнеровцев – от 60 до 100 тыс.": ВСУ в Бахмуте достигли главного – Череватый

Защитники Украины выполнили в Бахмуте главную задачу – истощили и заставили бежать боевиков ЧВК "Вагнера". Сейчас ВСУ наносит мощные удары по врагу в городе.

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ВСУ в Бахмуте достигли главного, отмечает Череватый/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, armyinform.com.ua

Украинские военные смогли истощить боевиков частной военной компании "Вагнера" в Бахмуте и заставить их сбежать оттуда. При этом защитники Украины нанесли вагнеровцам очень большие потери.

Сейчас украинские бойцы наносят мощные удары по группировке российских захватчиков в городе. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Мы достигли главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнера" сбежать и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке. Войска, которые заходят вместо "Вагнера", мягко говоря, не очень стремятся это делать. Они знают, что было с их предшественниками, их моральное состояние далеко от оптимального", – отметил Череватый.

Спикер восточной группировки войск ВСУ отметил, что вагнеровцы понесли серьезные потери во время боев в Бахмуте. Он напомнил, что западные медиа называли количество потерь в ЧВК "Вагнера" от 60 до 100 тысяч раненых и погибших. При этом он добавил, что многие сходятся во мнении, что для захвата районного центра минимум 20 тысяч убитых – это невероятно много.

Также Череватый рассказал, что российские оккупанты сейчас проводят ротацию в Бахмуте и пытаются прикрыть это сильным артиллерийским огнем.

Но украинские военные не дают оккупантам расслабиться. Только за минувшие сутки они уничтожили более сотни захватчиков и много их техники.

"Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары – 107 оккупантов уничтожены, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, 7 орудий, самоходную артиллерийскую установку "Пион", 3 полевых склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля", – сказал спикер.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, 30 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что в окрестностях Бахмута Донецкой области Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед и уничтожать российских оккупантов.

31 мая заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что на Бахмутском направлении царит неспокойная ситуация, поскольку российские оккупационные войска увеличили частоту артиллерийских обстрелов до уровня, похожего на тот, когда город-крепость находился в самых интенсивных боевых действиях.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 1 июня сообщил, что оккупанты изменили формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье. Изменение формата связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Сырский, который сейчас находится в зоне боевых действий, отметил, что оккупанты имеют целью перехватить инициативу на поле боя.

Смотрите видео, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью Главреду о том, почему ВСУ важно держать Бахмут под огневым контролем, и могут ли россияне вывести свои войска из города:

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