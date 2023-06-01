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Изменение формата операции в Бахмуте связано с выводом "вагнеровцев" - Сырский

Юлия Куришко
1 июня 2023, 15:16 обновлено 1 июня, 15:23
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Сырский, который сейчас находится в зоне боевых действий, отметил, что оккупанты имеют цель перехватить инициативу на поле боя.
Изменение формата операции в Бахмуте связано с выводом 'вагнеровцев' - Сырский
Сырский рассказал об ситуации в Бахмуте / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, соцсети

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что изменен формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье.

"Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов. На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности", - сообщил Сырский в комментарии УП.

Командующий также отметил, что временно произошло изменение формата операции и это связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части.

"Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье", - добавил Сырский.

Сырский, сейчас находится в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что враг имеет целью перехватить инициативу, чтобы не допустить контрнаступательных действий ВСУ и самому перейти в наступление.

Смотрите видео, как Бахмут стал ловушкой для оккупантов:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

Больше военных новостей:

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