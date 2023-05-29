Отразили атаки РФ и продвинулись вперед: Сырский анонсировал наступление ВСУ

ВСУ наносят врагу значительные потери в личном составе и технике, подчеркнул Александр Сырский.

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Александр Сырский анонсировал наступление ВСУ / Коллаж фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

Украинские силы обороны отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спирное, Новоселовское, Торское, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

При этом ВСУ наносят врагу значительные потери в личном составе и технике, написал он в Telegram.

"Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спирное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике", — отметил украинский генерал.

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"Встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта. Совместно обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте", — проинформировал Сырский.

Как отметил Сырский, "скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним".

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ "поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. От офицера до солдата все с честью выполняют свой долг перед украинским народом", — написал он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, эксперт Евгений Дикий не исключил, что в ходе контрнаступления ВСУ могут просто обойти по территории РФ линию обороны, которую россияне выстроили от Сватово до Кременной.

В то же время он считает, что помешать реализации этого сценария может позиция западных союзников.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что Украина, вероятно, проведет два контрнаступления – летом и осенью.

В ходе летней кампании ВСУ будут освобождать Крым, осенней – Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что у Украины уже есть необходимый минимум военных возможностей для начала контрнаступления. По словам Буданова, для успешных операций ВСУ нужно больше техники. Особенно Киев нуждается в истребителях.

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