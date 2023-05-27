ВСУ могут зайти с территории РФ: эксперт о неожиданном сценарии контрнаступления

В ходе контрнаступления ВСУ могут обойти по территории РФ линию обороны врага.

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Евгений Дикий оценил вероятный сценарий контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Рейды российских добровольческих подразделений по территориям Белгородской и Брянской областей РФ не являются конечными целями контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Белгород-няш" и "Воронеж-няш" нам однозначно не нужны. Но это не значит, что туда не надо заходить. Просто не нужно уподобляться россиянам: если ты куда-то зашел, если куда-то "ступил сапог солдата", необязательно оставаться там надолго, оседать на годы, а, тем более, интегрировать эти земли в состав своей территории", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

В то же время эксперт не исключил, что в ходе контрнаступления ВСУ могут просто обойти по территории РФ линию обороны, которую россияне выстроили от Сватово до Кременной.

"Линия Сватово-Кременная, которую мы не можем взять с октября прошлого года и которую все время штурмуем, может быть просто обойдена. Как в свое время немцы на стали штурмовать хорошо укрепленную французами Линию Мажино, а просто взяли и прошли сбоку. Так вот для нас это "сбоку" лежит именно через российскую территорию. С военной точки зрения, для нас было бы очень логичным пройти через Белгородщину и выйти в тылы россиян на Луганщине – тогда там бы посыпалось все", — предположил он.

В то же время гость редакции Главреда считает, что помешать реализации этого сценария может позиция западных союзников.

"А вот чего мы не знаем, так это то, насколько жесткими являются запреты наших союзников по поводу любого захода на российскую территорию. У меня теплится надежда, что в момент, когда все начнется, нам просто будет плевать на то, что по этому поводу думают Байден и Салливан, и наши военные решат действовать так, как целесообразно с военной точки зрения. Мы просто потом скажем: "Ой, извините, упс, так уж получилось", — отметил он.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Дикий также добавил, что Украина пока вынуждена считаться с "глупыми страхами наших союзников".

"У Байдена и его окружения есть совершенно глупый и иррациональный страх, так называемой, эскалации. Поэтому дадут ли нам пройти через территорию РФ, пока мне не известно", — добавил он.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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