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Война в Украине продолжится в 2024 году: в Британии дали тревожный прогноз

15 февраля 2023, 14:16
Ни РФ, ни Украина не имеют преимущества на поле боя, подчеркнул Малкольм Чалмерс.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ, война, украинские военные / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году, заявил заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году, пишет BBC.

"Шансы на то, что эта война закончится в этом году, довольно малы", — говорит британский военный аналитик.

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Он обратил внимание на то, что на данный момент ни РФ, ни Украина не имеют преимущества на поле боя.

Замглавы RUSI говорит, что РФ теряет много людей и много техники на фронте. Сейчас возникает реальный вопрос о том, как далеко российские войска смогут поддерживать наступление.

"Это совсем не похоже на крупномасштабный захват украинской территории, который мы наблюдали на начальных этапах вторжения, не в последнюю очередь потому, что украинцы сейчас мобилизованы, подготовлены и очень упорно сражаются за свои права, собственную территорию", — добавил Чалмерс.

Война в Украине продолжится в 2024 году: в Британии дали тревожный прогноз
/ bbc.com

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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