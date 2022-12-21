'Крым – это ключ к победе': генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ выбьют россиян с полуострова

Если бы ВСУ имели дальнобойные ракеты ATACMS, то они уже сейчас могли бы с легкостью разбомбить каждый российский склад в Крыму, считает генерал.

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ освободят Крым / УНИАН

Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года. Об этом сообщил бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, передает Голос Америки.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

"Если бы украинцы сейчас имели дальнобойные ракеты ATACMS, они бы уже сейчас могли разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил", - сказал он.

Американский генерал считает: причина того, что украинцы еще не имеют в своем арсенале этого оружия заключается в том, что слишком много людей в Администрации США сомневаются, что можно заставить русских уйти из Крыма.

"Где-то в глубине сердца они считают, что это невозможно. И что такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы", - пояснил Ходжес.

Как подчеркнул генерал, пока Россия контролирует Крым, имея там военные базы, - полуостров будет оставаться площадкой для начала новой войны.

"Я думаю, что Крым – это ключ к победе. Это решающая территория. Если мы не поможем Украине вернуть свою суверенную территорию в Крыму, тогда через несколько лет гарантированно получим следующую фазу этого конфликта", - считает Ходжес.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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