glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Крым – это ключ к победе": генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ выбьют россиян с полуострова

21 декабря 2022, 22:57
Если бы ВСУ имели дальнобойные ракеты ATACMS, то они уже сейчас могли бы с легкостью разбомбить каждый российский склад в Крыму, считает генерал.
'Крым – это ключ к победе': генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ выбьют россиян с полуострова
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ освободят Крым / УНИАН

Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года. Об этом сообщил бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, передает Голос Америки.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

"Если бы украинцы сейчас имели дальнобойные ракеты ATACMS, они бы уже сейчас могли разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил", - сказал он.

Американский генерал считает: причина того, что украинцы еще не имеют в своем арсенале этого оружия заключается в том, что слишком много людей в Администрации США сомневаются, что можно заставить русских уйти из Крыма.

"Где-то в глубине сердца они считают, что это невозможно. И что такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы", - пояснил Ходжес.

Как подчеркнул генерал, пока Россия контролирует Крым, имея там военные базы, - полуостров будет оставаться площадкой для начала новой войны.

"Я думаю, что Крым – это ключ к победе. Это решающая территория. Если мы не поможем Украине вернуть свою суверенную территорию в Крыму, тогда через несколько лет гарантированно получим следующую фазу этого конфликта", - считает Ходжес.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

Больше новостей о деоккупации Крыма:

война в Украине новости Крыма деоккупация Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:08

Еще один королевский малыш: принцессу Евгению после публичного выхода заподозрили в беременности

23:06

Байден сделал первое заявление о войне в Украине и прошелся по ПутинуВидео

23:00

"Так нечестно": певица Бьянка превратилась в распухший шар

22:57

"Крым – это ключ к победе": генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ выбьют россиян с полуостроваВидео

22:27

"Видит пришельцев": эксперт указал на психические проблемы российской звезды

Реклама
22:17

Юрий Антонов грубо обозвал Лайму Вайкуле за попытку отбелить имя Аллы Пугачевой

22:06

На встрече Зеленского Байден удивил всех своим поступкомВидео

21:45

"Война может закончиться за две недели": эксперт рассказал, что нужно для быстрой победы УкраиныВидео

21:45

Лунный календарь на 2023: благоприятные и неблагоприятные дни года

21:18

Байден встретил президента Украины в Белом доме: Зеленский назвал цель срочного визита в СШАВидео

21:03

В Украину ворвется аномальная погода: названы датыВидео

20:55

Умер солист популярной британской группы

20:47

Виталий Портников. Путин стремится продолжить войнуВидеоблоги

20:35

Сопровождал американский военный самолет: стало известно, как Зеленский добирался до СШАВидео

20:05

Визит Зеленского в США: чего ждатьмнение

19:57

США хотят, чтобы Зеленский согласился на признание РФ страной-агрессором - CNN

19:47

Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды: действенная хитрость от "кухонной" проблемы

19:38

Бывший политзаключенный Москвы Афанасьев трагически погиб на фронтеВидео

19:38

ВСУ получат системы Patriot: США выделили Украине военную помощь на $1,85 млрд

19:37

На фронте погиб Заслуженный артист Украины и танцор Сергей Шкварченко

Реклама
19:21

"Могут справиться только они": в РФ предложили отправлять на войну женщин-заключенных

19:20

Дед Мороз все-таки получил наши записочкимнение

19:13

Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом: деталиВидео

19:11

День Анны Зимней: что нельзя делать 22 декабря в день Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

18:57

Состав из 50 вагонов: оккупанты в Беларуси перебросили танки ближе к границе с УкраинойВидео

18:53

Бывшая жена Потапа впервые показала лицо загадочного зятя-ливанца

18:49

"Война переходит в новую фазу": в Белом доме назвали причину визита Зеленского в СШАВидео

18:32

"Ее в одно место целовали": стилист Пугачевой рассказал, как облажался Киркоров и другие звезды РФВидео

18:29

Как быстро засолить кусочки рыбы: идеальный рецепт к Новому году умопомрачительной закуски за 1 часВидео

18:23

Как уберечь здоровья в 2023 году: астролог дал ценные советыВидео

18:00

Глава Львовской ОВА жестко раскритиковал назначение нового начальника областной налоговой

17:59

Чиновников Черниговской ОВА поймали на нарушениях по гумпомощи

17:45

Встреча Зеленского и Байдена 21 декабря: новые подробности визита президента в СШАВидео

17:42

Минус дорогущий "Аллигатор": россияне сбили на Запорожском направлении свой вертолет Ка-52Видео

17:42

Что из продуктов сильнее всего за год в Украине подорожало - статистикаВидео

17:19

"Враг загнан в тупик": ближайшие 2-3 месяца войны могут стать решающими - ДаниловВидео

17:14

"Бункерный дед заигрался": глава СБУ назвал два варианта судьбы ПутинаВидео

17:10

Зимнее солнцестояние 2022: точное время, традиции и приметыВидео

17:04

Огневич в багровом топе и лосинах в обтяжку показала, как держит фигуру в порядкеВидео

16:57

"Меньше половины процента": Шойгу соврал, что у оккупантов очень низкая летальностьВидео

Реклама
16:39

Путин может сменить исполнителей и пойти в новое наступление с севера, юга и востока – аналитикВидео

16:24

Сверканула лишним: Тодоренко станцевала Тверк, практически потеряв юбку

16:12

Шойгу угрожает Украине новым наступлениемВидео

16:11

Астролог рассказала, в какие даты велика вероятность атаки врагов на КиевВидео

16:00

Макс Барских и TVORCHI объединились ради рождественской колядки в музыкальном проекте "Ты не один"Видео

15:45

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: хитрый секрет от опытных хозяек

15:28

Войска России отводят часть сил с Херсонщины: эксперт раскрыл цель маневра оккупантовВидео

15:15

Социологи выяснили, сколько украинцев думают позитивно о будущем, невзирая на войнуВидео

15:05

"Мы были обязаны перерезать логистику врагу": в СБУ прокомментировали подрыв Крымского мостаВидео

15:01

Бомба закуска на Новый год 2023: рецепт шикарных рулетиков с бюджетной начинкойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять