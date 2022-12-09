Освобождение Крыма и Донбасса: военный эксперт оценил вероятность помощи США

Андрей Коваленко прокомментировал вероятность возвращения Крыма и Донбасса дипломатическим путем.

США могут помочь в освобождении территорий Украины / Фото Reurters , Flickr

Боец теробороны, военный аналитик Андрей Коваленко прокомментировал информацию о том, что США объявили о стремлении помочь в освобождении территорий, которые были захвачены РФ после 24 февраля.

"Это, конечно, вопрос дипломатии. Я очень надеюсь на то, что Владимир Зеленский будет последовательным в отношении того, что нам нужно вернуть Крым, Донбасс и границы 1991 года, а не только то, что было оккупировано после 24 февраля. Собственно, именно это сейчас и раздается от нашей власти", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Военный эксперт считает, что западные партнеры хотят вернуть ситуацию в удобное для себя русло, чтобы им "не пришлось где-то дополнительно напрягаться".

"Условно говоря, возвращать Крым и Донбасс дипломатическим путем. Но вопрос в другом. Мы сейчас видим, что Украина демонстрирует способность угрожать тыловой силе врага на территории России. Судя по заявлениям США, это не их оружие. Мы помним также об анонсировании определенных разработок ударных беспилотников, поэтому работа проводится. Соответственно, у нас может быть оружие, в том числе в случае освобождения Мелитополя мы можем справиться уже даже без американского оружия с помощью систем "Ураган", "Ольха" и тому подобное", - отметил он.

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Собеседник также уверен в том, что если будет принято какое-то дипломатическое решение относительно остановки освобождения территорий военным путем и начала диалога с РФ, то "этого не поймет ни общество, ни военнослужащие".

"Поэтому даже если западные партнеры будут очень настойчивыми, я не верю в то, что украинская власть найдет возможность для договоренности с обществом в этом вопросе. Потому что общество в подавляющем большинстве (по крайней мере, по военным я могу говорить) заинтересовано в том, чтобы в следующем году решить вопрос выхода на границы 1991 года", - добавил Коваленко.

Резонансное заявление Энтони Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 декабря говорил - помощь Соединенных Штатов Америки Украине направлена на возвращение территорий, захваченных РФ после 24 февраля.

"Мы сфокусированы на том, что мы уже делаем: удостовериться, что у Украины есть средства, чтобы защитить себя, чтобы она могла отбить российскую агрессию, вернуть территории, которые были отобраны после 24 февраля", - сказал он.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что армия Украины собирается освобождать территории. После освобождения Херсона никакой заморозки войны не будет. Все задачи будут выполнены, однако украинским войскам потребуется время.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, должна закончиться не только освобождением украинских территорий. Украина имеет главные цели в этой войне.

Он назвал семь целей Украины, среди которых выход на границы 1991 года и освобождение пленных. Кроме того, власти хотят добиться полной изоляции России с помощью жестких санкций. Они также приведут к разрушению экономики РФ.

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