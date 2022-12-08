ВСУ вернут Крым без боя, когда будут контролировать Мелитополь - Андрей Коваленко

Крымский мост будет разрушен после возвращения Мелитополя, РФ ждут сюрпризы, считает военный аналитик.

История с Крымом для россиян будет еще хуже Херсона - Андрей Коваленко / Коллаж УНИАН, facebook.com

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что зима станет ключевым этапом в войне против России, а Вооруженные Силы Украины зайдут в оккупированные Россией Луганск, Донецк и Севастополь уже весной 2023 года.

В интервью Главреду боец теробороны, военный аналитик Андрей Коваленко рассказал о том, почему россияне будут вынуждены сами выйти из Крыма без боя, когда ВСУ смогут начать новую волну контрнаступательных действий, есть ли шансы на завершение войны в 2023 году и при каких условиях Россия может снова напасть на Украину.

Как вы расцениваете перспективы захода ВСУ в Крым и Донбасс весной?

Если вспомнить весь цикл боевых действий, что происходили с февраля и то, что у врага была инициатива в мае-июле на Донецком направлении, сейчас ВСУ за счет западной подготовки и получения высокоточных вооружений были созданы условия для перехвата этой инициативы на всех направлениях, кроме Донецкого (пока что). Наступательные действия продолжаются - сейчас еще недостаточно промерзла земля, и пока что колесная техника и легкая броня еще не могут двигаться быстро (так, как это наблюдалось во Харьковского офензивы и в определенной степени Южной до Херсона). Фишка ВСУ - это способность к быстрым перемещениям и достаточно слаженной работе по быстрому заходу в тыл врага. Учитывая это, Данилов прав в том, что зима будет переломным моментом. К зиме мы подготовлены гораздо лучше врага - и в плане оснащения, обеспечения, а также пониманием, как воевать зимой. У врага с этим будут проблемы. Собственно, у них уже есть проблемы с одеждой для мобилизованных - они получают шлемы и некоторую амуницию из Ирана, но с теплой одеждой у них уже возникают проблемы. Российская легкая промышленность не способна перекрыть это, поэтому они пытаются вытеснить из Беларуси все, что могут. Последствия этого уже видны в Бахмуте - судя по бойцам в их атаках, они довольно часто неукомплектованы и страдают от холода (при том, что еще не было больших морозов). А когда холодно, то концентрироваться на важных вещах для выживания на поле боя сложно.

Враг до сих пор не отказался от планов открыть второй фронт - РФ начала более активно обстреливать Сумщину и Черниговщину, большую часть мобилизованных подтянули ближе к границе. На полигонах в Курской и Брянский областях их учат стрелять по украинским позициям и населенным пунктам из минометов, САУ работают, их аэроразведка там активна.

В целом Россия пытается за счет количества протиснуться на Бахмутском направлении - они считают, что если получится взять Бахмут, то обвалится Донецкий фронт и удастся выйти на трассу в Славянск, отрезать Константиновку и будет возможность продвигаться дальше. Но мы видим, что хоть и тяжело, но Бахмут держится. Дополнительные силы ВСУ там находятся, поэтому задача удержать город до сильных морозов, я думаю, будет выполнена.

А как насчет Крыма - насколько эта перспектива реальна?

Вопрос Крыма во многом зависит от Запорожского направления. Я бы не брался за прогнозы по Крыму до весны, но вопрос в том, что Крым возможно (скорее всего, так оно и будет в итоге) будет вернуть обратно без боя. Многие в классическом понимании, особенно глядя на новости о том, что русские строят несколько линий обороны на крымском перешейке (Перекопский перешеек. - Главред) и думают, что там мы будем штурмовать полуостров. Но для того, чтобы понимать стратегическую перспективу освобождения Крыма, достаточно посмотреть на Мелитополь. Враг не просто так сейчас его укрепляет - там строят несколько линий обороны, и даже дополнительные силы из Токмака и Родов и из самого Крыма оттягивают именно туда. Они понимают, что степная зона Запорожского направления промерзла именно до Мелитополя, что обеспечит скорость сил перемещения ВСУ. Чтобы ее снизить, россияне строят линии обороны, причем круговые вокруг ключевых трасс, чтобы не дать нам возможность для маневра. Потому как только ВСУ освободят Мелитополь, это будет означать отрезание Крыма от сообщения с Ростовской областью. Вопрос воды в Крым - это тоже стратегическая история. Как только будет возвращен контроль над водой, мы будем иметь стратегический успех. Я не думаю, что и Крымский мост будет стоять после освобождения Мелитополя. Это - фактически военный объект, и он, скорее всего, будет разрушен. Тот же Данилов ранее об этом заявлял. Если ВСУ деоккупируют Мелитополь, обеспечивают контроль над городом, а дальше, за походной, идут освобождения Бердянска и Мариуполя.

История с Крымом для россиян будет еще хуже Херсона. У них было достаточное количество армии (около 20 тысяч) на правом берегу Днепра, но они были вынуждены отойти, так как не могли получать обеспечения, а баржи и понтонные переправы логистически не помогают армии вести оборону. Соответственно, что то, что будет происходить в Крыму после того, как он будет отрезан, заставит РФ оттуда отойти рано или поздно. И для этого Крым не обязательно надо штурмовать, потому что после того, как будет освобожден Мелитополь, уничтожен Крымский мост, будет вопросом нескольких месяцев.

Потому что даже находясь рядом с Мелитополем, ВСУ обеспечат полный огневой контроль над аэродромами и Черноморским флотом. Поэтому не исключено, что РФ сейчас снова вернется к ядерному шантажу. Но мы должны помнить, что Си Цзиньпин и Джо Байден в один голос заявили о том, что ядерное оружие не должно быть применено больше никогда. Россия сейчас слишком зависима от Китая, потому что именно он является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов (в условиях санкций).

Андрей, а как в контексте освобождения украинских территорий можно трактовать заявления представителей США об освобождении территорий до 24 февраля? Смогут ли наши войска продвигаться дальше и не будут ли нам ставить палки в колеса?

Это, конечно, вопрос дипломатии. Я очень надеюсь на то, что Владимир Зеленский будет последовательным в отношении того, что нам нужно вернуть Крым, Донбасс и границы 1991 года, а не только то, что было оккупировано после 24 февраля. Собственно, именно это сейчас и раздается от нашей власти. Понять западных партнеров можно, потому что они хотят вернуть ситуацию в удобное для себя русло, чтобы им не пришлось где-то дополнительно напрягаться. Условно говоря, возвращать Крым и Донбасс дипломатическим путем. Но вопрос в другом. Мы сейчас видим, что Украина демонстрирует способность угрожать тыловой силе врага на территории России. Судя по заявлениям США, это не их оружие. Мы помним также об анонсировании определенных разработок ударных беспилотников, поэтому работа проводится. Соответственно, у нас может быть оружие, в том числе в случае освобождения Мелитополя мы можем справиться уже даже без американского оружия с помощью систем "Ураган", "Ольха" и тому подобное. Военным путем этого можно достичь, и если будет принято какое-то дипломатическое решение относительно остановки и начала диалога с РФ, то этого не поймет ни общество, ни военнослужащие. Поэтому даже если западные партнеры будут очень настойчивыми, я не верю в то, что украинская власть найдет возможность для договоренности с обществом в этом вопросе. Потому что общество в подавляющем большинстве (по крайней мере, по военным я могу говорить) заинтересовано в том, чтобы в следующем году решить вопрос выхода на границы 1991 года.

Каков ваш прогноз относительно того, что будет происходить на фронте до весны?

Сейчас идет важный этап войны, в котором большую роль будет играть именно "война дронов". Это - ключевая история. Поскольку дронов у нас постоянно не хватает (как гражданских, так и других), все равно определенные "сюрпризы" для врага с нашей стороны возможны. РФ не так активно работает дронами "Ланцет" по нашей технике и бронетехнике, опорных пунктах и пытается найти командные пункты, а в отношении "Шахидов" опыт эффективного уничтожения целей успешно отработан, поэтому они уже не будут такими эффективными, как были в начале осени.

Дальнейшие наступательные действия начнутся тогда, когда земля достаточно промерзнет. Именно тогда начнется активизация войны, и те, кто говорят о заморозку войны, ошибаются. Заморожен будет, скорей всего, только враг. Особенно после того, как они провалятся под Бахмутом.

То есть война артиллерий перерастет в войну дронов?

Артиллерия не может воевать без дронов - всю работу артиллерии, в основном, обеспечивает именно аэроразведка. Конечно, артиллерия дронов - это основа, и сухопутные войска заходят на позиции после того, как работу сделает аэроразведка и артиллерия. Но под войной дронов я имею в виду удары по инфраструктуре врага, который будет удивлен "сюрпризами".

Кстати, как будет отвечать Россия, учитывая то, что у нее есть и дроны, и заказанные иранские ракеты? Будет ли она продолжать в том же русле?

Пока что действительный сценарий для России - тоже война дронов. Они начали ее, немного опередив нас. В частности, наличием в них ударных беспилотников собственного производства (например, "Ланцет", о котором я ранее упоминал). Смогут ли россияне быстро найти противодействия нашей разработке - увидим.

То есть в течение ближайших месяцев активная фаза на фронтах будет сохраняться. Каковы ваши пессимистичные и оптимистичные прогнозы относительно того, когда и чем может завершиться война?

Вряд ли я тут отойду от прогноза Буданова - у него информации значительно больше, и он имеет доступ к разведданным. Если он считает, что до конца весны война может завершиться выходом на наши границы, тем более, видя мотивированность и готовность украинских военных, то это возможно. У нас сформирован достаточный резерв, чтобы вытянуть эту историю качественно - все будет зависеть от зимы и того, чего удастся достичь ВСУ на запланированных направлениях. Уверенность генералов вселяет определенный оптимизм, поэтому хочется верить, что в следующем году война может выйти по крайней мере на завершение конфликта на нашей территории. Но и после этого ракетные обстрелы не прекратятся без определенного дипломатического решения. От того, какой она может быть, также зависит слишком многое. Здесь стоит учитывать не только военный сценарий, но и внутренне российский смену власти, это не прогнозируемые вещи. Чисто военным путем войну на территории Украины можно завершить до конца следующего года, но не в воздухе. Если не будет дипломатического решения, то в любом продолжится активность врага в приграничной зоне - разведка "Орланами", сброс боеприпасов на инфраструктуру с дронов и тому подобное. И здесь важно, чтобы РФ не получила иранские баллистические ракеты, поскольку у них другой принцип сбивания, и, к сожалению, большинство средств, которые есть у нас, против них будут неэффективными.

В случае дипломатического урегулирования, чего потом может требовать Россия?

Наша карта мира России очень невыгодна, потому что тогда им придется платить нам репарации. В России остается сама Россия. Если вспомнить цитаты Залужного, то значительное количество людей в Украине заинтересовано в том, чтобы России не было, чтобы она развалилась. Учитывая это, поражение РФ с сохранением государства, как Германия после первой мировой, уже может быть для них успехом. Поскольку начав процесс выплаты репараций они могут выйти из-под санкций, что позволит им готовиться к реваншу. Учитывая ментальность россиян, если будет именно такой сценарий, то лет через пять они решат вернуть то, что потеряли. Если же русские будут мыслить иначе, они могут дойти до того, что Россия, как говорит генерал Буданов, может развалиться. И я был бы очень счастлив, если бы в РФ допустили эту ошибку, потому что это привело бы к ликвидации РФ как государства.