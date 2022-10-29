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Не просто освобождение территорий: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

29 октября 2022, 13:04

Украина имеет 7 главных целей, которых хочет достичь в этой войне. Некоторые из них касаются НАТО и ЕС.

Ермак, война в Украине, ВСУ
Украина назвала главные цели в войне / Коллаж фото Офис президента, 93-я ОМБр Холоднй Яр

Ужасная война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, должна закончиться не только освобождением украинских территорий. Украина имеет главные цели в этой войне. Их назвал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Председатель ОП назвал семь целей Украины, среди которых выход на границы 1991 года и освобождение пленных. Кроме того, власти хотят добиться полной изоляции России с помощью жестких санкций. Они также приведут к разрушению экономики РФ.

Украина хочет, чтобы Кремль выплатил все компенсации украинцам за преступления, которые совершали российские оккупанты, за геноцид украинского народа. Все военные преступники должны попасть под международный трибунал.

Кроме того, целями Украины также являются членство в ЕС, гарантии безопасности и дальнейшее вступление в НАТО.

"А еще - историческая справедливость. Развенчание и забвение русских исторических мифов относительно Украины и нашего народа. Распространение величественной украинской истории и правды о мелкой Русской...у нас еще очень много работы. Значительно больше...но мы все сделаем вместе", - написал Ермак.

пост Ермака
Ермак назвал цели Украины в войне / скриншот

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября после того, как глава страны-агрессора РФ Владимир Путин решил подписать бумажки об аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, чтобы присоединиться в Альянсу. Украину де-факто союзник блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО.

Они призвали Альянс усилить военную помощь Киеву и потребовали от России забрать свои войска с украинских территорий.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы по вступлению Украины в НАТО. Дверь для Киева в Альянс открыты. Но решение должны одобрить все 30 стран блока.

Другие новости:

Евросоюз война в Украине НАТО вторжение России Андрей Ермак
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