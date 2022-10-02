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Девять стран НАТО поддержали вступление Украины в Альянс

2 октября 2022, 12:47

Президенты девяти европейских стран призвали увеличить помощь Украине.

Зеленский, Шмыгаль, Стефанчук
Девять стран НАТО поддержали вступление Украины в Альянс / president.gov.ua

Президенты девяти стран Европы в воскресенье, 2 октября, призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине.

В своем заявлении президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии потребовали от России немедленно покинуть Украину.

"Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", - говорится в заявлении.

По их словам, они не признают и никогда не признают попытки России аннексировать территорию Украины.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать какие-либо украинские территории", - подчеркивается в заявлении.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины главное – вернуть все свои территории и выиграть войну, в чем могут помочь страны НАТО.

Советник руководителя Офиса президента сказал, что войну можно будет завершить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. Однако для этого нам нужно современное оружие уже как можно быстрее.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине НАТО
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