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Столтенберг на экстренном брифинге ответил на заявку Украины по членству в НАТО

30 сентября 2022, 19:52

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине.

Столтенберг
Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Аннексия территорий Украины

"Мы призываем президента Путина прекратить войну. Он несет ответственность за то, что ее развязал. Если Россия прекратит воевать, то будет мир, но если Украина прекратит воевать, то перестанет существовать как независимое государство", - отметил генсек НАТО.

Ядерный шантаж Путина

Несмотря на то, что российский президент поднимает ставки, западные союзники продолжат военную поддержку Украины.

"Мы видим самую сильную эскалацию с начала конфликта - мобилизация в России в комбинации с безрассудной ядерной риторикой и незаконной аннексии частей Украины. Путин пытается убедить нас не поддерживать Украину, но ему это не удастся. И месседж от НАТО - мы будем и дальше поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, сегодняшнее решение об аннексии украинских территорий ничего не изменила в природе российско-украинской войны.

Украина подает заявку в НАТО

30 сентября Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз", - отметил Зеленский.

Путин требует переговоров

Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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война в Украине НАТО Йенс Столтенберг Украина
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