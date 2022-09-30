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Путин потребовал Украину сложить оружие и предложил переговоры после объявления аннексии

30 сентября 2022, 15:48

В Кремле Путин заявил, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Путин
Путин / скриншот

Президент России Владимир Путин 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

"Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст", - заявил Путин.

Путин, аннексия территорий

Фейковые "референдумы"

Глава Кремля заявил, что фейковые результаты "референдумов" якобы волеизъявлением самих жителей территорий этих четырех областей.

"Киев должен уважительно относиться к выбору "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру", - говорит Путин.

Напомним, как и ожидалось сегодня, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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