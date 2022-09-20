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ВСУ освобождают земли и уничтожают врага: Подоляк разнес планы РФ по "референдуму" на Херсонщине

20 сентября 2022, 13:02

Кремль пытается "успокоить" сторонников пропаганды войны против Украины, считает Михаил Подоляк.

ВСУ, Подоляк
Армия Украины освобождает свои территории - Подоляк / Коллаж УНИАН, Офис президента, 24 канал

Россия пытается придумать "успокоительное" для сторонников курса на оккупацию Украины, сочиняет пропагандистские лозунги и двигает идеи о "референдумах". Однако Вооруженные силы Украины продолжают выполнять свою работу по освобождению территорий и уничтожению врагов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте чиновник отреагировал на заявление гауляйтера Херсонской области Кирилла Стремоусова, который сказал, что 20 сентября оккупанты с коллаборантами, дескать, сделают заявление по поводу псевдореферендума.

По словам Подоляка, Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

"Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. "Мы еще ничего не начинали", "мы по-настоящему не воевали", "референдумы изменят все". Вооруженные Силы Украины тихо, спокойно и методично делают работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов. Разница очевидна" – подчеркнул Михаил Подоляк.

"Референдумы" России в Украине

В Луганской областной военной администрации 17 сентября сделали заявление о том, что оккупанты и коллаборанты перенесли проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России не неопределенную дату. Причина – наступление ВСУ на Донбассе.

19 сентября так называемые "общественные палаты" "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождении оккупированных территорий в состав России. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "мероприятия" ничего не изменят – Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с "Народным советом ЛНР" Виктор Водолацкий сказал, что "референдумы" с целью аннексии Донбасса могут быть организованы этой осенью.

По его словам, в якобы "ЛНР" уже готовы к проведению псевдореферендума.

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