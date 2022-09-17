УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВА

17 сентября 2022, 12:11

Войска РФ скапливают силы и военную технику в Сватово.

ВСУ, референдум ЛДНР
"Референдум" на захваченной Луганщине перенесен на неопределенный срок - ОВА / Коллаж УНИАН, 24 канал

Оккупанты России переносят проведение так называемого "референдума" на оккупированных районах Луганской области на неопределенные сроки. Причина – атаки Вооруженных сил Украины позиций российских захватчиков. Россияне скапливают свои силы и средства в городе Сватово. Об этом заявили в Луганской областной военной администрации.

Как сообщает пресс-служба ОВА, оккупанты готовили, дескать, "референдум" на 11 сентября, но перенесли его на ноябрь. Мелькала дата и 31 декабря, однако теперь они и вовсе считают, что из-за ситуации на фронте дату определить пока невозможно.

"Всего за неделю жизнь в так называемой "лнр" изменилась, потому что даже неопределенной остается дата псевдореферендума. Готовились на 11 сентября, перенесли на ноябрь. Говорили, что готовы даже 31 декабря, но… Заявляют, что с датой нельзя определиться из-за событий на фронте, которые "не позволяют провести референдум полноценно и безопасно", - отмечается в сообщении.

Также известно, что враг на захваченных районах Луганской области отключил не только мобильный, но и кабельный Интернет.

"Население так называемой "ЛНР" изолировано от внешнего мира", - подчеркнули в облвоенной администрации.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса. Линия фронта теперь проходит по реке Оскол у админграницы Харьковщины и городом Сватово Луганской области. На данном участке находится одна из линий логистики российских войск. Разведчики не уверены, что оккупанты удержат эту зону.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

17 сентября силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области – Диброво и Щурово.

Над населенными пунктами украинские военные установили украинский флаг. Официального подтверждения от Генштаба пока не последовало.

Смотрите видео ТСН - планы России по "референдумам" в Украине обречены на провал

Другие новости:

ВСУ референдум на Донбассе новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:11

Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВА

12:02

ВСУ ликвидировали российского десантника, который говорил, что идет "защищать мирное небо РФ"Видео

11:41

"Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак

11:35

ВСУ продвинулись на Донбассе: освобождены два населенных пунктаВидео

11:11

Премьер Индии публично отругал Путина за войну с Украиной – глава РФ поджал губы и опустил головуВидео

Реклама
11:00

Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме: оккупанты убили его еще весной

10:38

"Это хитрая схема": Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию

10:32

Путин не смог захватить всю Украину и сменит цели войны – ПентагонВидео

09:49

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУВидео

09:35

ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

09:13

В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

08:58

Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?мнение

08:50

Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

08:47

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISWВидео

07:50

"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатораВидео

07:21

Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

07:05

Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

06:29

Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждаютмнение

06:17

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

05:21

"Безумный" мед "неправильных" пчел: в чем польза и коварная опасность лакомства

Реклама
04:50

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

04:15

"Замурованный" Путин и оружие: эксперт назвал рецепт победы Украины в войнеВидео

03:30

Какой чай лучше бодрит – зеленый или черный

03:20

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:30

"Зима" нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуВидео

01:30

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

01:20

"Грешу всю свою жизнь": Киркоров оскандалился заявлением и раскрыл правду о проблемах со здоровьемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачиВидео

00:51

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

16 сентября, пятница
23:48

Капитан США объяснил, почему на Западе боятся победы Украины в войнеВидео

23:21

На Харьковщине русские солдаты пытали иностранных студентов - ЗеленскийВидео

23:03

Арестович рассказал, что может ускорить освобождение ДонбассаВидео

22:39

Оккупанты издевались над жителями Купянска, людям приходилось спать стоя

22:28

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупыВидео

22:00

Зеленский назвал условие сокращения западных поставок оружия УкраинеВидео

21:45

Три дня кричали из-под завалов: в Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьиВидео

21:27

В Пентагоне поведали, когда передадут Украине первые системы NASAMSВидео

21:17

Максима Галкина не пустят в Россию: мужа Аллы Пугачевой признали иностранным агентомВидео

21:02

Скандал на Львощине: налоговики хотят начислить 106 млн грн НДС сомнительным компаниям

20:58

Украину накроет снежный циклон: синоптики назвали дату армагеддонаВидео

Реклама
20:20

"Все по плану": Путин пофантазировал, якобы "воюет лишь частью своей армии"Видео

20:16

Путин заговорил о встрече с Зеленским и начал угрожать ракетным ударомВидео

20:10

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

19:43

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022: Ракам – находка, Весам – неприятности, Водолеям – знаки судьбыВидео

19:39

Угроза ракетной атаки: Россия разместила вокруг Украины 800 единиц авиацииВидео

19:39

ВСУ полностью освободили Купянск на ХарьковщинеВидео

19:22

Путина ждет унизительное испытаниемнение

19:16

Кабмин упростил получение пенсий для некоторых украинцев: что изменилосьВидео

18:55

В доме Виктора Павлика и Екатерины Репяховой случился пожар - огонь тушили изнутри

18:51

Зеленский рассказал жуткие детали о массовом захоронении в ИзюмеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять