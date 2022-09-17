Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВА

"Референдум" на захваченной Луганщине перенесен на неопределенный срок - ОВА / Коллаж УНИАН, 24 канал

Оккупанты России переносят проведение так называемого "референдума" на оккупированных районах Луганской области на неопределенные сроки. Причина – атаки Вооруженных сил Украины позиций российских захватчиков. Россияне скапливают свои силы и средства в городе Сватово. Об этом заявили в Луганской областной военной администрации.

Как сообщает пресс-служба ОВА, оккупанты готовили, дескать, "референдум" на 11 сентября, но перенесли его на ноябрь. Мелькала дата и 31 декабря, однако теперь они и вовсе считают, что из-за ситуации на фронте дату определить пока невозможно.

"Всего за неделю жизнь в так называемой "лнр" изменилась, потому что даже неопределенной остается дата псевдореферендума. Готовились на 11 сентября, перенесли на ноябрь. Говорили, что готовы даже 31 декабря, но… Заявляют, что с датой нельзя определиться из-за событий на фронте, которые "не позволяют провести референдум полноценно и безопасно", - отмечается в сообщении.

Также известно, что враг на захваченных районах Луганской области отключил не только мобильный, но и кабельный Интернет.

"Население так называемой "ЛНР" изолировано от внешнего мира", - подчеркнули в облвоенной администрации.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса. Линия фронта теперь проходит по реке Оскол у админграницы Харьковщины и городом Сватово Луганской области. На данном участке находится одна из линий логистики российских войск. Разведчики не уверены, что оккупанты удержат эту зону.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

17 сентября силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области – Диброво и Щурово.

Над населенными пунктами украинские военные установили украинский флаг. Официального подтверждения от Генштаба пока не последовало.

Смотрите видео ТСН - планы России по "референдумам" в Украине обречены на провал

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