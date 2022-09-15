Отступление России не остановит войну, через 2-3 года она атакует нас с новой силой - Кузан

Армия Украины после освобождения Харьковщины продолжит контрнаступление - Кузан / Коллаж УНИАН, Facebook C.Кузан

Силы обороны Украины провели решительное контрнаступление в Харьковской области. Операция, во время которой войска за считанные дни освободили захваченные населенные пункты региона, стала абсолютным сюрпризом для российских оккупантов. Россия потерпела поражение в битве, оправдать которое не в состоянии даже кремлевская пропаганда.

Ситуация на поле боя меняется в пользу Украины, которая приобретает больше военных возможностей для освобождения своих территорий. Однако противник по-прежнему остается сильным и опасным. Он продолжает удерживать часть украинских земель под своей оккупацией.

В интервью Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничеству Сергей Кузан рассказал о переломе ситуации после освобождения ВСУ Харьковской области, опасности передислокации войск РФ после их бегства из региона, новых возможностях в битве за Донбасс, перспективе переноса войны на территорию России и главной цели Киева в войне с Москвой.

Харьковская область практически освобождена от российской оккупации. Как вы считаете, произошел ли перелом в войне в пользу Украины?

Перелом произошел. Все произошло за короткий промежуток времени. Летом линия фронта фактически не двигалась, шли позиционные бои.

А затем в краткие сроки мы, во-первых, вытащили большие резервы россиян на правый берег Днепра на Херсонском направлении, а во-вторых, выдернули резервы, в том числе, с Харьковского направления – с участка фронта в Изюмском районе. В то же время была спланирована и реализована стремительная операция. Думаю, сами россияне этого не ждали и не готовились к такой оборонительной войне.

Россия была в плену своих собственных иллюзий. Считала, что сможет постоянно давить и наступать, а ВСУ не будут двигаться конкретно на Харьковском направлении. Таким образом, украинская армия реализовала все, что планировала. Операция на Харьковщине прошла успешно.

Чем ответит Россия? Будет перебрасывать резервы на другие направления или устроит террор с ударами по критической инфраструктуре (как мы уже видели на примере той же Харьковщины) или даже по центрам принятия решений?

Россия задействовала уже все свои возможности. Удары по объектам критической инфраструктуры, которые нанесла Москва, считаются табу во время любых военных действий. Это объекты, которые обеспечивают гражданское население светом, водой, энергоснабжением. К военной инфраструктуре они не имеют никакого отношения.

Ракетные удары России по этим объектам – а они не пожалели даже своих высокоточных крылатых ракет – свидетельствуют лишь о бессилии российской армии в целом и о неадекватности ее военно-политического руководства. Это признаки несостоятельности как в военном, так и в политическом плане.

Как вы считаете, в ситуации, когда Россия потерпела информационное и военное поражение, каким образом она будет пытаться переломить ситуацию? Москва будет искать новые резервы, может ли идти речь о мобилизации?

Вы все правильно говорите. Россияне возлагали очень большие надежды на свои резервы – так называемый 3-й армейский корпус. Он, по аналогии с 1-м и 2-м армейскими корпусами "ДНР" и "ЛНР", должен был бы стать усилением на южном фронте.

Но Вооруженные силы Украины перехватили инициативу у россиян. Наши войска решили не ждать, когда Россия полностью перевернет этот третий корпус на территорию Украины, и провели успешную операцию в Харьковской области.

Возможности этого 3-го армейского корпуса, который на самом деле растянут по разным направлениям, исчерпаны. Его потенциал серьезно не усилит Вооруженные силы РФ. Также важен вопрос и темпов пополнения существующих частей, их боевого слаживания. Темпы решают способность российской армии.

Если части не пополнялись личным составом, боевое слаживание не проводилось, военнослужащие, в том числе, и 3-го армейского корпуса РФ, превращаются в сборную солянку людей с оружием, без боевого опыта, не способных самостоятельно выполнять военные задачи. Похоже, россиянам не придется рассчитывать на какие-то скрытые резервы.

Россия может угрожать ядерным оружием – такие угрозы для нас уже не имеют значения. Ядерный шантаж Запорожской АЭС уже тоже не сработает. Они пытались осуществить "специальную операцию" с применением платформы Совета Безопасности ООН, но трюк не удался.

Что дальше - объявление мобилизации? Тогда это будет крах режима Путина. Объявить можно что угодно. Проблема в том, способна ли сегодня Российская Федерация реально провести всеобщую мобилизацию и превратить мобилизованных в полноценные военные подразделения.

На примере формирования резервов 3-го армейского корпуса видим, что Москва на это не способна. Ведь вместо одного 3-го армейского корпуса должно быть четыре таких подразделения, учитывая количество военных округов РФ и частей, которые принимают участие в войне с Украиной.

Мобилизация в России может вызвать большой социальный взрыв. После поражения на фронте объявление мобилизации и ее провал приведет к протестам и бунтам даже в Москве. Кремлевская верхушка это очень хорошо понимает.

Поэтому сегодня у России не осталось никаких инструментов, никаких карт, которые бы не были уже битые или засвеченные. Бессилие стало сутью ситуации, которая сложилась в Кремле. Они не могут ничего противопоставить украинцам.

Они не способны продемонстрировать еще больших ракетных обстрелов, чем в феврале этого года. Наша система ПВО уже перешла на другой уровень качества. Отражение, например, 9 из 12 ракет нашими средствами противовоздушной обороны – очень высокий показатель. Даже для передовых стран НАТО.

Россия продолжает свою тактику террора в отношении гражданского населения.

Кроме того, Москва традиционно с помощью своей агентурной сети пытается раскатать ситуацию в Европе. Россия стремится вывести европейцев на протесты из-за того, что европейские страны якобы могут замерзнуть без кремлевского газа. Ситуация расшатывается с помощью вопросов повышения цен на энергоносители и коммунальные услуги. По замыслу Кремля это должно было бы побудить европейцев выходить на улицы и требовать свержения их правительств.

Впрочем, я думаю, сегодня каждая европейская нация понимает – идет борьба за свободу. Поэтому даже старая КГБистская технология путинской России не сработает ни в Украине, ни в Европе.

Как я понимаю, ВСУ построили мощный плацдарм для наступления с востока Харьковской области на Луганщину. Можем ли мы говорить о том, что появляется сценарий новой битвы за Донбасс?

Нельзя недооценивать противника. Основные силы изюмской группировки бежали и оставили много техники. Но много живой силы и техники они успели перебросить уже на Донецкое и Луганское направления.

Противник до сих пор не разбит. Напомню, подобный подъем уже был, когда российские войска так же бежали из Киевской области. Россияне не успели там допустить таких громких поражений, но это было бегство. Они оставили север Украины - Киевщину, Черниговщину, Сумщину. Войска покинули север и были переброшены на Изюмское и Донецкое направления, после чего там началось наступление.

Россияне концентрируют свои силы. Сегодня им нужна победа. Они уже показали, что готовы драться до последнего своего солдата. Так они относятся к жизням своих бойцов. Никаких сомнений нет – противник еще создаст нам много проблем.

Однако каждая наша победа приближает их поражение. После того, как россияне ушли с севера нашей страны, мы выбили их с острова Змеиный, произошли удары по объектам в Крыму, произошел огромный слом в общественном сознании. На Харьковщине тоже происходит большой слом - изменения не только в сознании простых россиян, но и в мотивации бойцов российской армии. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров.

Украина создает для себя гораздо лучшие условия. Освобождение Изюма привело к контролю фактически над севером Донецкой и Луганской областей. Создаются более выгодные предпосылки для битвы за Донбасс. Сегодня уже слышим такую шутку: Путин сказал, что надо выходить на административные границы Донецкой области до 15-го сентября – ВСУ как раз и выполняют это пожелание.

Но нам надо понимать, что впереди нас ожидают тяжелые и затяжные бои. Надо к ним готовиться. Однако мы постепенно ломаем российскую армию и уже уничтожили все ее лучшие подразделения.

Как теперь будет развиваться ситуация на южном фронте? Могут ли войска РФ пойти на "жест доброй воли" в Херсоне, Херсонской области, а в перспективе и в Крыму?

Подобный сценарий привел бы к абсолютному краху власти Путина. Это было бы возможно при одном случае – смене власти и политического курса в Кремле. Нам, конечно, очень хотелось бы этого, но такой динамики мы не наблюдаем.

Россияне, как показывает жизнь, будут цепляться даже за невыгодные для себя позиции. Видим это по их обороне на правом берегу Днепра. Они готовы были перебрасывать туда резервы с Харьковского и Донецкого направлений лишь для того, чтобы выполнить политическую задачу Путина – не сдать украинской армии Херсон.

Я бы не питал надежд, что русские пойдут на "жест доброй воли" на юге. Они существенно закрепились там вокруг Херсона. Но Вооруженные силы Украины планомерно и очень методично, как салями, нарезают российскую группировку, которая засела на правом берегу Днепра.

Как может измениться ситуация на фронте после запуска ленд-лиза с 1 октября?

Кардинального перелома я бы не ожидал. Ленд-лиз – это процесс для американской промышленности. Штаты работают над большим перезапуском своего военно-промышленного комплекса. Частные компании получают крупные государственные заказы согласно заявке, которую формирует наше Министерство обороны. Заявка согласовывается с нашими американскими партнерами.

Речь идет больше об их внутриамериканской оборонке. Учитывается перевооружение европейских партнеров, членов НАТО. Большие, сложные логистические процессы, на которые уйдут месяцы.

На быстрых изменений для Украины в плане поставок оружия, якобы к нам прилетят, например, 10 американских самолетов, ожидать не следует.

В то же время процессы уже запущены, они необратимы. Мы обойдем Россию по ресурсам, в этом уже нет никаких сомнений.

После побед ВСУ во время контрнаступления 8 сентября, которые могли видеть все силовики и министры стран формата Рамштайн практически в режиме онлайн, ни у одной западных стран не возникнет вопросов относительно возможностей украинской армии. На Западе увидели, что российскую армию можно не только останавливать, а успешно бить прямо на поле боя.

Единственное требование к нашим западным партнерам - вооружить Вооруженные силы Украины всеми современными видами вооружений. Это должны быть не излишки оружия, которые уже давно просрочены и хранились на складах стран НАТО. Речь должна идти о новых видах вооружений, и все они должны оказаться на поле боя в Украине в достаточном для нужд армии количестве.

Украине надо выровняться с Россией по показателям количества оружия и патронов. Так мы нивелируем единственное их преимущество. Сейчас они преобладают только в количестве советского вооружения и снарядов.

Учитывая успехи ВСУ на Харьковщине, о каких сценариях завершения войны мы могли бы говорить?

Стратегия ВСУ заключается в планомерном выполнении задания, которое направлено на уничтожение логистических путей обеспечения, командных пунктов и всего, что необходимо российской армии для полноценного ведения войны.

Войска РФ используют большое количество снарядов и горючего. Все это требует постоянного снабжения с территории Российской Федерации. Они уже перебрасывают вооружение из Беларуси и Сирии, что свидетельствует о дефиците оружия.

По моему мнению, реализацию планов ВСУ мы вскоре увидим на правом берегу Днепра и на других направлениях.

Кроме того, украинская армия очень грамотно обороняется. Это мы видим на примере ситуации на Донецком направлении, где россияне пытаются наступать. Силы обороны Украины уничтожают наступающие силы - "вагнеровцев", "мобиков". Идет истощение ресурсов противника. Потому что кто первый истощится, тот и проиграет войну.

Это война темпов истощения ресурсов, скорости пополнения сил. Если наши партнеры вовремя будут предоставлять оружие, по ресурсам мы все же переиграем россиян.

Все будет происходить постепенно. Мы истощим группировку России и полностью реализуем план освобождения всех наших земель, в том числе и Крыма. Это будет непросто. Хотя каждое такое поражение россиян, как на Харьковщине, запускает в российском обществе истерические настроения. Бесспорно, ситуация разбалансирует и саму государственную машину Российской Федерации.

Можем ли мы сейчас говорить о каких-то сроках завершения войны?

Для продвижения вперед нам нужны большие ресурсы, поэтому я бы не говорил о каких-то сроках. Чтобы закрепляться на освобожденных территориях, восстанавливать на них свой суверенитет, нам нужны большие ресурсы. Сложный вопрос. Нам нужно большое количество резервов. Самое главное, что каждое такое продвижение - это наши жертвы. Жизнь наших бойцов является наивысшей ценностью.

Надо, чтобы потерь у нас было как можно меньше, а мы наносили врагу максимальное поражение. Это цель данной войны. Как бы это ни звучало цинично, но не километры нашей земли являются основной целью. Конечно, мы бьемся за землю и ставим перед собой в качестве цели ее освобождение. Но главная наша задача – уничтожение армии врага, всей его военной мощи.

Только при таком сценарии мы сможем хотя бы как-то обезопасить себя и наше государство хотя бы на какое-то время. Чтобы не ждать очередного нападения со стороны Российской Федерации.

Например, если российские войска отойдут за пределы границы Украины и скажут: "Все, мы на границе, нам нужно как-то прекратить войну", этим все не закончится. Война прекратится только в краткосрочной перспективе. Возможно, на 2-3 года, то есть пока россияне не сформируют свои резервы, не накопят мощь и с новой силой – ракетами, бомбами, снарядами – не атакуют нас. Они станут гораздо более жестокими и уже не будут безрассудными на территории Украины. Нельзя допустить такого сценария. Нам надо уничтожить основной костяк армии РФ.

Среди заявлений экспертов есть такие мнения, что ВСУ при определенных обстоятельствах, могут зайти на территорию России. Например, чтобы создать там буферную зону. Возможно, действительно есть логика в уничтожении военных объектов, которые несут угрозу Украине. Как вы считаете, возможен ли такой сценарий в перспективе?

Абсолютно законной является любая мишень, военный объект, откуда был нанесен удар по территории государства. Не обязательно, чтобы продвижение на территорию другой страны происходило пехотой. Но мы должны иметь возможность ответа на агрессию.

Если с территории РФ, какого-то аэропорта, поднимаются самолеты, которые бомбят объекты гражданской инфраструктуры Украины, они должны быть сбиты. А аэродромы - уничтожены. Потому что это является инструментом для военной агрессии.

Украина должна иметь возможность достать до территории любого государства, независимо от того, то ли вражеские объекты находятся на территории России, то ли Беларуси, то ли любой другой агрессивной страны.

В то же время правило действует и для инцидентов, связанных с запуском ракет из акватории Каспийского моря. Чтобы остановить российскую агрессию, надо уничтожить военные объекты и там. Чем быстрее Украина получит достаточно инструментов, чтобы доставать до таких военных объектов, тем меньше агрессии будет со стороны РФ.

Мы же не говорим о каких-то гражданских домах, ТЭЦ, школах и больницах, которые атакуют россияне. Речь идет о военных объектах. Отвечаем только на агрессию, которая уже более полугода проводится против нашего государства.

Такие вещи абсолютно понятны и справедливы. Думаю, подход адекватно воспримут и наши западные партнеры.