ВСУ продвинулись на Донбассе, освобождены два населенных пункта/ скриншот

После освобождения почти всей Харьковской области защитники Украины начали продвижение на Донетччине. Им удалось деоккупировать два населенных пункта.

В сети появилось видео, на котором украинский боец подняимает флаг над селом Диброво Донецкой области.

Населенный пункт находится к югу от Лимана на левом берегу Северского Донца. За него в последние дни шли ожесточенные бои. Предполагают, что следующими в очереди на освобождения могут быть Лиман, Лисичанск и Северодонецк.

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ВСУ / скриншот

Также украинский флаг вернулся в село Щурово в Донецкой области. Выбить врага из населенного пункта Щурово удалось бойцам 66-й отдельной механизированной бригады. Они взяли его под контроль 16 сентября около 13.00.

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ВСУ / скриншот

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Следует заметить, что официальных данных от Генштаба по освобождению этих населенных пунктов не было.

Деоккупация Украины

Украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Российских оккупантов уже удалось выбить и из левобережной части города.

Об этом сообщил командир подразделения KRAKEN Сергей Величко в своем Telegram-канале. Он рассказал, что город удалось полностью освободить, форсировав реку Оскол.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина, вероятно, сможет освободить Херсон в октябре этого года.

"Где-то в октябре месяце мы должны быть очень близко к левому берегу Днепра. Потому что уже сейчас эта группировка на левом берегу испытывает огромный дефицит боеприпасов, топлива и продовольствия. Понтоны они там не смогли наладить, мы их топим постоянно. Баржи, которые они пытаются грузить техникой. Но ведь это не Антоновский мост, где четыре полосы и КАМАЗы круглосуточно везли все, что нужно. Они теперь вертолетами возят. Это самый дорогой вид транспорта и малотоннажный", - сказал эксперт.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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