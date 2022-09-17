ВСУ продвинулись на Донбассе: освобождены два населенных пункта

Наши защитники постепенно отвоевывают захваченные территории.
После освобождения почти всей Харьковской области защитники Украины начали продвижение на Донетччине. Им удалось деоккупировать два населенных пункта.
В сети появилось видео, на котором украинский боец подняимает флаг над селом Диброво Донецкой области.
Населенный пункт находится к югу от Лимана на левом берегу Северского Донца. За него в последние дни шли ожесточенные бои. Предполагают, что следующими в очереди на освобождения могут быть Лиман, Лисичанск и Северодонецк.
Также украинский флаг вернулся в село Щурово в Донецкой области. Выбить врага из населенного пункта Щурово удалось бойцам 66-й отдельной механизированной бригады. Они взяли его под контроль 16 сентября около 13.00.
Следует заметить, что официальных данных от Генштаба по освобождению этих населенных пунктов не было.
Деоккупация Украины
Украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Российских оккупантов уже удалось выбить и из левобережной части города.
Об этом сообщил командир подразделения KRAKEN Сергей Величко в своем Telegram-канале. Он рассказал, что город удалось полностью освободить, форсировав реку Оскол.
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина, вероятно, сможет освободить Херсон в октябре этого года.
"Где-то в октябре месяце мы должны быть очень близко к левому берегу Днепра. Потому что уже сейчас эта группировка на левом берегу испытывает огромный дефицит боеприпасов, топлива и продовольствия. Понтоны они там не смогли наладить, мы их топим постоянно. Баржи, которые они пытаются грузить техникой. Но ведь это не Антоновский мост, где четыре полосы и КАМАЗы круглосуточно везли все, что нужно. Они теперь вертолетами возят. Это самый дорогой вид транспорта и малотоннажный", - сказал эксперт.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.
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