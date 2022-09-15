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Когда Украина сможет освободить Херсон: эксперт назвал ключевой месяц в войне с РФ

15 сентября 2022, 22:13

Октябрь станет ключевым месяцем освобождения правобережной Украины на юге нашей страны, говорит Олег Жданов.

Война в Украине, Олег Жданов
Олег Жданов / УНИАН, Reuters

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина, вероятно, сможет освободить Херсон в октябре этого года.

"Где-то в октябре месяце мы должны быть очень близко к левому берегу Днепра. Потому что уже сейчас эта группировка на левом берегу испытывает огромный дефицит боеприпасов, топлива и продовольствия. Понтоны они там не смогли наладить, мы их топим постоянно. Баржи, которые они пытаются грузить техникой. Но ведь это не Антоновский мост, где четыре полосы и КАМАЗы круглосуточно везли все, что нужно. Они теперь вертолетами возят. Это самый дорогой вид транспорта и малотоннажный", - сказал эксперт.

Жданов добавил: "Думаю, что октябрь станет ключевым месяцем освобождения правобережной Украины на юге нашей страны".

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Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что после освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Купянск был для РФ важной логистической точкой – он был нужен оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления.

Также Маломуж отмечал, что после успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут бежать уже из Херсонской области. Он подчеркнул, что армия Украины операцией в Харьковской области предотвратила захват Донетчины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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