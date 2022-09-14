После освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции – Маломуж

Купянск был важен войскам РФ для дальнейшего наступление - генерал / Коллаж Википедия, Соцсети

Купянск Харьковской области был для России очень важной логистической точкой. Город нужен был оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления. Освобождение Купянска и Изюма лишает россиян перспектив для проведения успешных военных операций. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал, что Купянск был крайне важной точкой опоры для России. Город был значим для удержания позиций российскими оккупантами и их последующего наступления.

"Купянск для России действительно был критически важным логистическим хабом. Он был важен и для удержания позиций русскими, и для их дальнейшего наступления", - отметил генерал.

Также он добавил, что после деоккупации Купянска и Изюма у россиян фактически не будет перспектив для новых военных операций и развития наступления.

Даже в том случае, если им удастся подтянуть в этот район свои резервы.

"В принципе, после освобождения Купянска и Изюма у ВС РФ исчезают любые перспективы успешных операций, даже если они подтянут туда дополнительные силы. Потому что стратегические позиции захвачены нами, поэтому развивать наступление России будет крайне трудно", - подчеркнул Николай Маломуж.

Операция ВСУ по освобождению Купянска

Силы обороны Украины 10 сентября зашли в Купянск и установили там флаг Украины. Украинская армия взяла под контроль часть города.

Купянск был ключевым городом для войск России на Харьковщине – через него шло все снабжение группировки оккупантов в области.

В разведке Великобритании заявили, что освобождение Купянска станет серьезным ударом для России.

Проблема для оккупантов также в том, что там располагались пути логистики снабжения российской оккупационной группировки на Донбассе.

Депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль 11 сентября заявлял, что Купянск еще полностью не освобожден.

Дело в том, что Купянск разделен рекой Оскол на две часть. На правой уже ВСУ, а на левом берегу оккупанты. Украинские войска зачищают город.

Смотрите интервью генерала Армии Украины Маломужа Главреду

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