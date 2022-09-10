ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины - советница главы Харьковского облсовета

ВСУ зашли в Купянск и сняли российский триколор / Фото Facebook

Защитники Украины освободили от российских оккупантов Купянск Харьковской области. Вооруженные силы Украины взяли город под свой контроль и опубликовали фото с украинским флагом.

Об этом сообщает в Facebook советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

"Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", - написала она.

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Почему важно освобождение Купянска

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение Купянска от оккупантов полностью перережет логистику изюмской группировки российских войск, поскольку там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных путей.

"Овладение этим городом фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск", — сказал Жданов 24 каналу.

Он добавил, что в таком случае изюмская группировка оккупантов будет находиться в оперативном окружении украинскими войсками.

Контрнаступление ВСУ и освобождение Харьковской области

8 сентября Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами. В частности, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. По мнению экспертов, ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

9 сентября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что всего за несколько дней ВСУ освободили от врага уже более 1000 квадратных километров. Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление по многим направлениям.

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