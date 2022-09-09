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ВСУ вероятно смогут освободить Купянск в течение следующих 72 часов - ISW

9 сентября 2022, 08:33

Вооруженные силы Украины возможно продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска и ночью 10 сентября будут обстреливать город.

ВСУ
ВСУ вероятно захватили Шевченково / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. Аналитики американского Института изучения войны считают, что ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

Как говорится в сводке ISW, аналитики предполагают, что ВСУ вероятно продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска и ночью 10 сентября будут обстреливать город.

"Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов", - отмечают в ISW.

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В Институте изучения войны утверждают, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль E40.

Кроме этого, ВСУ, вероятно, захватили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях близ Грушевки.

"Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям России поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом", - отмечают эксперты.

В ISW добавили, что относительно высокая скорость продвижения украинских сил, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тылах.

Ситуация в Харьковской области

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город Балаклея Харьковской области освобожден бойцами Вооруженных сил Украины от российских оккупантов. Глава государства опубликовал видео поднятия флага Украины над освобожденной Балаклеей.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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