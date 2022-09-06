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Над Изюмом нависла угроза, а ВСУ начали наступать на еще одном направлении - Арестович

6 сентября 2022, 23:23

Над Изюмом нависла очень серьезная угроза. Также ВСУ теперь достреливают до Купянска, отметил советник ОП,

ВСУ, войска РФ, Арестович
Арестович рассказал об успехах ВСУ / Коллаж УНИАН, Reuters

Бойцы ВСУ получили уникальную возможность обстреливать войска РФ в Изюме Харьковской области и на Донецком направлении, говорится в заявлении советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин LIVE.

"В одном городе, название которого мы не называем, случилась беда с российскими войсками. Сильная беда. Это еще не все. Беда такая с ними произошла, что они сильно убежали на восток, даже еще восточнее. Совсем за город скрылись. Но российское командование пытается восстановить состояние, опрокидывает резервы, но их там ждет масса сюрпризов. Но часть из них уже в плену", - отметил Арестович.

По его словам, над Изюмом нависла очень серьезная угроза. Также ВСУ теперь достреливают до Купянска. А это основная артерия обеспечения группировки противника возле Изюма и всей северо-восточной группировки на Донецком направлении.

"Все, что наступало на Славянск и Краматорск. Это грандиозная проблема для них (россиян – ред.). Сам факт, что мы поставим под огневой контроль, это огромная проблема", – добавил советник Офиса президента.

Он также сказал, что главной новостью сегодняшнего дня является то, что открылось второе оперативное направление для наступления украинских сил.

"Появилось новое направление, где будут разные интересные вещи, где будут освобождаться города и села", - сказал Арестович.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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война в Украине Славянск Изюм военная агрессия РФ Алексей Арестович Офис президента
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