"Все очень сложно": на юге россияне все чаще поднимают белый флаг - ВСУ

Россияне сдаются в плен на юге - Наталья Гуменюк / t.me/DIUkraine

Российские оккупанты на юге страны все чаще добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен, заявила во время телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

Она объяснила, что на юге оккупантам тоже очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путем маневрирования.

"Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается сымитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил. Но их общение раскрывает, что они здесь уже давно и силы на финише", – отметила руководитель прессцентра Сил обороны на юге.

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Наталья Гуменюк также добавила, что такая ситуация побуждает россиян складывать оружие и сдаваться в плен.

"Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд", – подытожила она.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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